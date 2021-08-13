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Происшествия

Обвиняемого в похищении 12-летней девочки спецконвоем доставили в Алтайский край

40-летнего Олега Лавкина, которого обвиняют в похищении школьницы, утром 13 августа спецконвоем привезли из Республики Алтай в Алтайский край. Об этом сообщили в пресс-службе краевого ГУ МВД.

Обвиняемый в похищении ребенка.
Обвиняемый в похищении ребенка.
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Его розыск продолжался более десяти дней. Сообщение о том, что в селе Курота Онгудайского района возле речки был замечен мужчина, похожий по приметам на Лавкина, поступило от бдительного 36-летнего местного жителя.

«Выяснилось, что изначально разыскиваемый представился не своим именем и сообщил, что документов при себе не имеет. Позже паспорт полицейские обнаружили в личных вещах гражданина», — рассказали в полиции.

Как и обещалось, жителю Республики Алтай, благодаря которому задержали обвиняемого, выплатят денежное вознаграждение.

Напомним, 40-летний житель села Малоенисейское обвиняется в похищении и удерживании в подвале своего дома 12-летней девочки.

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