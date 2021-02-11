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Происшествия

Иностранец Ричард вскружил голову жительнице Барнаула и овладел ее миллионом рублей

Доверчивая жительница Барнаула подумала, что нашла любовь, а на самом деле попалась на уловку мошенника, рассказали в полиции. Иностранец распланировал их совместную жизнь, на которую попросил денег.

Цветение. Весна. Влюбленная пара.
Цветение. Весна. Влюбленная пара.
СС0

53-летняя женщина познакомилась с мужчиной в соцсети. Он рассказал, что его зовут Ричард, он живет за границей и работает врачом.

«У женщины возникли на мужчину определенные планы. В ходе переписки потерпевшая сообщила, что у нее в живописном месте находится земельный участок, который она хотела бы продать. В ответ на это кавалер начал ее отговаривать, заявив, что у него имеются 300 000 долларов, и они могли бы вместе построить на этой территории туристическую базу», — говорится в сообщении ГУ МВД по краю.

Жених поставил условие: на подготовку к строительству необходимо перечислить на его счет определенную сумму на различные нужды, в том числе на таможенные сборы.

Окрыленная женщина ничего не заподозрила и несколькими переводами отправила на счет мошенника более миллиона рублей.

После этого мужчина перестал выходить на связь и обманутая горожанка обратилась в правоохранительные органы.

По данному факту возбудили уголовное дело.

Ранее аналогичным образом денег решилась барнаульская пенсионерка. Заморский жених по имени Вальтер обещал приехать, но так и не появился.

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