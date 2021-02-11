Иностранец Ричард вскружил голову жительнице Барнаула и овладел ее миллионом рублей

53-летняя женщина познакомилась с мужчиной в соцсети. Он рассказал, что его зовут Ричард, он живет за границей и работает врачом.
«У женщины возникли на мужчину определенные планы. В ходе переписки потерпевшая сообщила, что у нее в живописном месте находится земельный участок, который она хотела бы продать. В ответ на это кавалер начал ее отговаривать, заявив, что у него имеются 300 000 долларов, и они могли бы вместе построить на этой территории туристическую базу», — говорится в сообщении ГУ МВД по краю.
Жених поставил условие: на подготовку к строительству необходимо перечислить на его счет определенную сумму на различные нужды, в том числе на таможенные сборы.
Окрыленная женщина ничего не заподозрила и несколькими переводами отправила на счет мошенника более миллиона рублей.
После этого мужчина перестал выходить на связь и обманутая горожанка обратилась в правоохранительные органы.
По данному факту возбудили уголовное дело.
Ранее аналогичным образом денег решилась барнаульская пенсионерка. Заморский жених по имени Вальтер обещал приехать, но так и не появился.