Иностранец Ричард вскружил голову жительнице Барнаула и овладел ее миллионом рублей

53-летняя женщина познакомилась с мужчиной в соцсети. Он рассказал, что его зовут Ричард, он живет за границей и работает врачом.

«У женщины возникли на мужчину определенные планы. В ходе переписки потерпевшая сообщила, что у нее в живописном месте находится земельный участок, который она хотела бы продать. В ответ на это кавалер начал ее отговаривать, заявив, что у него имеются 300 000 долларов, и они могли бы вместе построить на этой территории туристическую базу», — говорится в сообщении ГУ МВД по краю.