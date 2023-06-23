Иностранка, дочь бизнесмена и блондинка. Что известно о жертвах Политеховского маньяка

Лилиана Вознюк, Ксения Киргизова, Анжела Бурдакова, Ольга Шмакова и Юлия Техтиекова... Все они собирались стать студентками Алтайского технического университета. Некоторые из них уже успели подать документы, а кто-то даже не дошел до приемной комиссии - попал в лапы маньяка. Altapress.ru вспоминает, кем были эти девушки и какая ужасная судьба их постигла.

Юлия Техтиекова

Юлия Техтиекова - светловолосая, миловидная 16-летняя девушка, только что покинувшая стены школы. Вместе с отцом, Михаилом Техтиековым, она приехала поступать в технический университет 29 июня 2000 года.

"У них была порядочная семья, свой дом, машина,- рассказывает «Комсомолке» знакомый семьи Техтиековых. – Юля планировала поступать в институт, на какое направление - уже и не помню".

Попрощавшись с папой у дверей вуза, она направилась в приемную комиссию подавать документы на поступление. Однако заявление Юлии до комиссии не дошло - как и сама девушка. Юлия пропала.

Девушку принялись искать в тот же вечер. Юлю искали по всему городу - пешком, на автомобилях. Развешивали ориентировки, к поискам подключалась полиция и неравнодушные граждане. Но все оказалось напрасно.

Тело девушки нашли только год спустя. Опознали по золотой цепочке и части куртки. Кости захоронили в закрытом гробу на Черницком кладбище.

Спустя четыре года после исчезновения девушки судьба настигла ее отца - его спящим в машине убили подростки. Как рассказывает "КП-Алтай", один из парней сходил к знакомому, взял топор, вернулся к машине и расправился со спящим Михаилом одним ударом по голове.

Через два года скончалась мама - не смогла пережить всего ужаса. Родителей похоронили рядом с Юлей.

Насилие. Страх. https://unsplash.com/

Лилиана Вознюк

Второй жертвой маньяка стала Лилиана Вознюк. В Барнаул она приехала вместе с мамой из жаркого Туркменистана, сообщает "АиФ". Женщины жили в общежитии.

Девушке оставался последний экзамен - а затем ее ждало поступление в технический вуз. Однако она так же, как и Юлия, не успела подать документы. После консультации накануне экзамена 28 июля она пропала.

После ее исчезновения в вузе привлекали студентов для патрулирования аудиторий. Но и это не помогло.

Тело Лилианы нашли последним - в 2002 году.

Насилие. Агрессия. https://unsplash.com/

Ольга Шмакова

Злосчастным летом 2000 года Ольга Шмакова уже сдала вступительные экзамены. 1 августа она поехала в вуз, чтобы узнать результаты, но домой так и не вернулась.

Отец Оли сразу после исчезновения дочери пришел в милицию подать заявление о пропаже дочери, но его якобы не приняли, передает "АиФ". Тогда мужчина своими силами попытался найти Олю и даже начал собственное расследование, когда узнал, что в городе пропали и две другие девушки.

И действительно, исчезновение третьей абитуриентки политеха подряд взволновало жителей Барнаула не на шутку. В городе начали поговаривать о серийном убийце.

Тело Оли обнаружили в том же году, что и Юли - в мае 2001 года.

Насилие. Страх. https://unsplash.com/

Анжела Бурдасова

О четвертой жертве маньяка известно мало. "АиФ" сообщает, что Анжела Бурдасова приехала в Барнаул в начале августа, чтобы поступить в вуз.

На бюджет девушке не удалось попасть, и тогда она подала заявление на платное обучение. 8 августа Анжела пришла в приемную комиссию, чтобы забрать бланк договора. Затем вместе с документом вышла из аудитории и бесследно пропала.

Ее тело нашли местные жители в начале октября 2000 года возле села Бураново Калманского района. Они наткнулись на скелетированный женский труп. Экспертиза установила, что останки принадлежали Анжеле.

В том же месяце, также возле села Бураново, были найдены останки Ксении Киргизовой

Насилие. unsplash.com

Ксения Киргизова

Ксения Киргизова была дочерью влиятельного бизнесмена. В отличие от остальных пропавших, она не была абитуриенткой. Ксения уже училась в политехе и проходила практику вместе с однокурсниками.

15 августа она пришла в вуз, чтобы узнать, как перевестись на бесплатное обучение. Последней, кто ее видел, была подруга Ксюши. Девушки поговорили, попрощались возле вуза, а после Ксения отправилась в приемную комиссию и исчезла.

4 сентября возле поселка Южный, в лесополосе около трассы «Барнаул — Рубцовск», были найдены разорванная одежда, блокнот, справка и схема территории АлтГТУ, принадлежавшие Ксении Киргизовой. А позже около села Буранова нашли и сами останки девушки.

Насилие. unsplash.com

Попавшие в сети

Одновременно в июле в Барнауле пропали две женщины, приезжавшие к своим дочерям-абитуриенткам: в АГАУ — 53-летняя Валентина Михайлюкова из Романовского района (14 июля), в АГИК — 43-летняя Нина Шакирова из Краснощековского района (18 июля).

Ранние жертвы маньяка

Между тем абитуриентки вузов пропадали и раньше. 7 июня 1998 года в Барнауле пропала абитуриентка АлтГПУ Яна Шаламова. Ее тело нашли через неделю - рыбаки выловили его в реке Оби. Эксперты установили, что девушку задушили.

17 июня пропалаи вторая абитуриентка педагогического университета - Галина Дерина. Судя по останкам, ей нанесли множество ранений колюще-режущим предметом. Девушку прикопали в лесополосе возле села Бураново Калманского района.

Через год в Барнауле пропали две абитуриентки политеха. Тело одной из них, Светланы Опариной, обнаружили в лесополосе возле села Бураново.

Кто маньяк?

По информации Baza, ранее задержанный бывший замглавы Калманского района Виталий Манишин признался в убийстве пяти абитуриенток в АлтГТУ в 2000 году.