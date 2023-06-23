Иностранка, дочь бизнесмена и блондинка. Что известно о жертвах Политеховского маньяка

Юлия Техтиекова
Юлия Техтиекова - светловолосая, миловидная 16-летняя девушка, только что покинувшая стены школы. Вместе с отцом, Михаилом Техтиековым, она приехала поступать в технический университет 29 июня 2000 года.
"У них была порядочная семья, свой дом, машина,- рассказывает «Комсомолке» знакомый семьи Техтиековых. – Юля планировала поступать в институт, на какое направление - уже и не помню".
Попрощавшись с папой у дверей вуза, она направилась в приемную комиссию подавать документы на поступление. Однако заявление Юлии до комиссии не дошло - как и сама девушка. Юлия пропала.
Девушку принялись искать в тот же вечер. Юлю искали по всему городу - пешком, на автомобилях. Развешивали ориентировки, к поискам подключалась полиция и неравнодушные граждане. Но все оказалось напрасно.
Тело девушки нашли только год спустя. Опознали по золотой цепочке и части куртки. Кости захоронили в закрытом гробу на Черницком кладбище.
Спустя четыре года после исчезновения девушки судьба настигла ее отца - его спящим в машине убили подростки. Как рассказывает "КП-Алтай", один из парней сходил к знакомому, взял топор, вернулся к машине и расправился со спящим Михаилом одним ударом по голове.
Через два года скончалась мама - не смогла пережить всего ужаса. Родителей похоронили рядом с Юлей.
Лилиана Вознюк
Второй жертвой маньяка стала Лилиана Вознюк. В Барнаул она приехала вместе с мамой из жаркого Туркменистана, сообщает "АиФ". Женщины жили в общежитии.
Девушке оставался последний экзамен - а затем ее ждало поступление в технический вуз. Однако она так же, как и Юлия, не успела подать документы. После консультации накануне экзамена 28 июля она пропала.
После ее исчезновения в вузе привлекали студентов для патрулирования аудиторий. Но и это не помогло.
Тело Лилианы нашли последним - в 2002 году.
Ольга Шмакова
Злосчастным летом 2000 года Ольга Шмакова уже сдала вступительные экзамены. 1 августа она поехала в вуз, чтобы узнать результаты, но домой так и не вернулась.
Отец Оли сразу после исчезновения дочери пришел в милицию подать заявление о пропаже дочери, но его якобы не приняли, передает "АиФ". Тогда мужчина своими силами попытался найти Олю и даже начал собственное расследование, когда узнал, что в городе пропали и две другие девушки.
И действительно, исчезновение третьей абитуриентки политеха подряд взволновало жителей Барнаула не на шутку. В городе начали поговаривать о серийном убийце.
Тело Оли обнаружили в том же году, что и Юли - в мае 2001 года.
Анжела Бурдасова
О четвертой жертве маньяка известно мало. "АиФ" сообщает, что Анжела Бурдасова приехала в Барнаул в начале августа, чтобы поступить в вуз.
На бюджет девушке не удалось попасть, и тогда она подала заявление на платное обучение. 8 августа Анжела пришла в приемную комиссию, чтобы забрать бланк договора. Затем вместе с документом вышла из аудитории и бесследно пропала.
Ее тело нашли местные жители в начале октября 2000 года возле села Бураново Калманского района. Они наткнулись на скелетированный женский труп. Экспертиза установила, что останки принадлежали Анжеле.
В том же месяце, также возле села Бураново, были найдены останки Ксении Киргизовой
Ксения Киргизова
Ксения Киргизова была дочерью влиятельного бизнесмена. В отличие от остальных пропавших, она не была абитуриенткой. Ксения уже училась в политехе и проходила практику вместе с однокурсниками.
15 августа она пришла в вуз, чтобы узнать, как перевестись на бесплатное обучение. Последней, кто ее видел, была подруга Ксюши. Девушки поговорили, попрощались возле вуза, а после Ксения отправилась в приемную комиссию и исчезла.
4 сентября возле поселка Южный, в лесополосе около трассы «Барнаул — Рубцовск», были найдены разорванная одежда, блокнот, справка и схема территории АлтГТУ, принадлежавшие Ксении Киргизовой. А позже около села Буранова нашли и сами останки девушки.
Попавшие в сети
Одновременно в июле в Барнауле пропали две женщины, приезжавшие к своим дочерям-абитуриенткам: в АГАУ — 53-летняя Валентина Михайлюкова из Романовского района (14 июля), в АГИК — 43-летняя Нина Шакирова из Краснощековского района (18 июля).
Ранние жертвы маньяка
Между тем абитуриентки вузов пропадали и раньше. 7 июня 1998 года в Барнауле пропала абитуриентка АлтГПУ Яна Шаламова. Ее тело нашли через неделю - рыбаки выловили его в реке Оби. Эксперты установили, что девушку задушили.
17 июня пропалаи вторая абитуриентка педагогического университета - Галина Дерина. Судя по останкам, ей нанесли множество ранений колюще-режущим предметом. Девушку прикопали в лесополосе возле села Бураново Калманского района.
Через год в Барнауле пропали две абитуриентки политеха. Тело одной из них, Светланы Опариной, обнаружили в лесополосе возле села Бураново.
Кто маньяк?
По информации Baza, ранее задержанный бывший замглавы Калманского района Виталий Манишин признался в убийстве пяти абитуриенток в АлтГТУ в 2000 году.