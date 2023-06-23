23 июня
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Жизнь

Baza: дело барнаульского "политеховского маньяка" можно считать раскрытым

По информации Baza, ранее задержанный бывший замглавы Калманского района Виталий Манишин признался в убийстве пяти абитуриенток в АлтГТУ в 2000 году.

Убийца. Нож.
Убийца. Нож.
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Напомним, Виталия Манишина задержали в мае 2023 года по подозрению в убийстве девушки в 1989 году.

Однако, как сообщает Baza, Манишин признался и в том, что убил пятерых абитуриенток политеха. Ему предъявили обвинение в убийстве этих девушек 21 июня.

Манишин - бывший замглавы Калманского района. Известно, что останки девушек нашли в Калманском районе.

Дело Политеховского маньяка

В 1998—2000 годах убили девушек и двух женщины в Барнауле и возле села Бураново Калманского района Алтайского края.

С июня по август 2000 года в Барнауле пропали пять абитуриенток АлтГТУ — Юлия Техтиекова (29 июня), Лилиана Вознюк (28 июля), Ольга Шмакова (1 августа), Анжела Бурдакова (8 августа) и Ксения Киргизова (15 августа). Всех девушек последний раз видели на территории университета.

Одновременно в июле в Барнауле пропали две женщины, приезжавшие к своим дочерям-абитуриенткам: в АГАУ — 53-летняя Валентина Михайлюкова из Романовского района (14 июля), в АГИК — 43-летняя Нина Шакирова из Краснощековского района (18 июля).

Цифра

Во время расследования опросили 35 тыс. человек.

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