Baza: дело барнаульского "политеховского маньяка" можно считать раскрытым

Напомним, Виталия Манишина задержали в мае 2023 года по подозрению в убийстве девушки в 1989 году.
Однако, как сообщает Baza, Манишин признался и в том, что убил пятерых абитуриенток политеха. Ему предъявили обвинение в убийстве этих девушек 21 июня.
Манишин - бывший замглавы Калманского района. Известно, что останки девушек нашли в Калманском районе.
Дело Политеховского маньяка
В 1998—2000 годах убили девушек и двух женщины в Барнауле и возле села Бураново Калманского района Алтайского края.
С июня по август 2000 года в Барнауле пропали пять абитуриенток АлтГТУ — Юлия Техтиекова (29 июня), Лилиана Вознюк (28 июля), Ольга Шмакова (1 августа), Анжела Бурдакова (8 августа) и Ксения Киргизова (15 августа). Всех девушек последний раз видели на территории университета.
Одновременно в июле в Барнауле пропали две женщины, приезжавшие к своим дочерям-абитуриенткам: в АГАУ — 53-летняя Валентина Михайлюкова из Романовского района (14 июля), в АГИК — 43-летняя Нина Шакирова из Краснощековского района (18 июля).
Цифра
Во время расследования опросили 35 тыс. человек.