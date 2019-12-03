Иностранный бизнесмен пытался подкупить алтайского полисмена

Предприниматель из Казахстана попытался откупиться от полиции за то, что незаконно вез древесину. Он предложил полицейскому взятку, рассказали в СУ СКР по Алтайскому краю.

Иностранца задержали в октябре 2019 года на КПП «Горняк Автодорожный». Он транспортировал лес без сопроводительного документа.

Чтобы полицейские не стали составлять протокол и не забрали его машину на спецстоянку, мужчина предложил 20 тысяч рублей в качестве взятки.

Страж порядка от денег отказался.

Теперь предприниматель обвиняется по ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 291 УК РФ (покушение на дачу взятки должностному лицу лично, за совершение заведомо незаконного бездействия, если при этом преступление не было доведено до конца по независящим от этого лица обстоятельствам).