Иностранный бизнесмен пытался подкупить алтайского полисмена

Иностранца задержали в октябре 2019 года на КПП «Горняк Автодорожный». Он транспортировал лес без сопроводительного документа.
Чтобы полицейские не стали составлять протокол и не забрали его машину на спецстоянку, мужчина предложил 20 тысяч рублей в качестве взятки.
Страж порядка от денег отказался.
Теперь предприниматель обвиняется по ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 291 УК РФ (покушение на дачу взятки должностному лицу лично, за совершение заведомо незаконного бездействия, если при этом преступление не было доведено до конца по независящим от этого лица обстоятельствам).