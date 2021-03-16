Иностранцы проникли в Алтайский край в поисках лучшей жизни

Трое граждан из стран Центрально-Азиатского региона решили обмануть пограничников и пробраться на территорию России. На российско-казахстанской границе иностранцев поймали. О нарушителях в ФСБ сообщил бдительный местный житель.

Законно попасть на территорию России нельзя в связи действующими коронавирусными ограничениями. Сговорившись, нарушители решили пересечь границу в обход установленных пунктов пропуска «в целях улучшения условий жизни», рассказывают в алтайском погрануправлении.

У двоих из иностранцев было не все в порядке с документами: у одного истек срок действия паспорта, а у другого документа не было совсем.

Третий был с действующим паспортом, но он «за компанию» решился на преступление.

На «путешественников» завели уголовное дело.

Ранее алтайские пограничники не выпустили на родину иностранца с разодранным паспортом.