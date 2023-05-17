17 мая
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Происшествия

Инспектор ГИБДД на Алтае улучшил статистику за счет невиновных

Бывшего инспектора ДПС из Улаганского района Республики Алтай признали виновным в двух случаях служебного подлога, сообщает СУ СК по региону.

Метель, ГИБДД.
Метель, ГИБДД.
22.мвд.рф

В январе 2023 года обвиняемый захотел искусственно улучшить свою статистику и показать ее эффективность.

Инспектор знал, что двое потерпевших не совершали никаких административных правонарушений на дороге, однако все равно вынес восемь постановлений.

Так, инспектор привлек к административной ответственности с назначением наказаний невиновных людей.

Суд назначил наказание бывшему сотруднику ДПС наказание в виде одного года и шести месяцев лишения свободы в колонии-поселении, с лишением права занимать должности на госслужбе в системе правоохранительных органов РФ на три года.

Приговор пока не вступил в законную силу.

Ранее сотрудники ГИБДД проводили акцию "подарок вместо штрафа" и поощрили законопослушных водителей.

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