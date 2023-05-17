Инспектор ГИБДД на Алтае улучшил статистику за счет невиновных

В январе 2023 года обвиняемый захотел искусственно улучшить свою статистику и показать ее эффективность.
Инспектор знал, что двое потерпевших не совершали никаких административных правонарушений на дороге, однако все равно вынес восемь постановлений.
Так, инспектор привлек к административной ответственности с назначением наказаний невиновных людей.
Суд назначил наказание бывшему сотруднику ДПС наказание в виде одного года и шести месяцев лишения свободы в колонии-поселении, с лишением права занимать должности на госслужбе в системе правоохранительных органов РФ на три года.
Приговор пока не вступил в законную силу.
Ранее сотрудники ГИБДД проводили акцию "подарок вместо штрафа" и поощрили законопослушных водителей.