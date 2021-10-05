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Происшествия

Инспектор ГИБДД попался на майнинге криптовалюты на работе

Старший государственный инспектор регистрационно-экзаменационного отдела ГИБДД в Саратове организовал на работе майнинговую ферму и добывал криптовалюту. Об этом сообщили в региональном главке МВД.

Биткоин. Криптовалюта.
Биткоин. Криптовалюта.
СС0

Он установил на рабочем компьютере специальную программу для майнинга и «использовал служебные ресурсы для получения прибыли».

По предварительным подсчетам причиненный ГУ МВД России по Саратовской области ущерб составил более 200 тыс. рублей.

В отношении полицейского завели дело по статье о превышении должностных полномочий.

«При подтверждении вины сотрудника полиции, он будет уволен из органов внутренних дел по отрицательным основаниям и привлечен к установленной законом ответственности», — заявили в МВД.

А ранее чиновники на Камчатке пытались майнить криптовалюту у себя на работе.

В Барнауле в конце лета появилась информация о существовании майнинг-фермы на ТЭЦ-3, но энергетики поспешили это опровергнуть.

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