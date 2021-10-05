Инспектор ГИБДД попался на майнинге криптовалюты на работе

Он установил на рабочем компьютере специальную программу для майнинга и «использовал служебные ресурсы для получения прибыли».
По предварительным подсчетам причиненный ГУ МВД России по Саратовской области ущерб составил более 200 тыс. рублей.
В отношении полицейского завели дело по статье о превышении должностных полномочий.
«При подтверждении вины сотрудника полиции, он будет уволен из органов внутренних дел по отрицательным основаниям и привлечен к установленной законом ответственности», — заявили в МВД.
А ранее чиновники на Камчатке пытались майнить криптовалюту у себя на работе.
В Барнауле в конце лета появилась информация о существовании майнинг-фермы на ТЭЦ-3, но энергетики поспешили это опровергнуть.