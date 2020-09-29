Инспекторы ДПС спасли людей из пожара в Барнауле.

Информацию о пожаре офицеры сразу передали в дежурную часть ГИБДД города. На месте они обнаружили, что горят два жилых дома. Полицейские приступили к экстренной эвакуации жильцов, рассказывают в ГУ МВД по Алтайскому краю.
Из помещений вывели женщину, мужчину, двоих детей и пожилого мужчину.
С помощью громкоговорителя автополицейские оповестили соседей об экстренной эвакуации.
На месте происшествия работал экипаж ГИБДД Барнаула, сотрудники регионального управления МЧС и бригады скорой медицинской помощи.
28 сентября в школе № 56 в Барнауле на ул. Маяковского в микрорайоне Восточный случился пожар.