Рано утром сотрудники ДПС, старшие лейтенанты полиции Максим Артамонов и Борис Масленников патрулировали ул. Северо-Западную, когда увидели дым и яркое зарево. Инспекторы поехали на место ЧП.

Инспекторы ДПС спасли людей из пожара в Барнауле.

Информацию о пожаре офицеры сразу передали в дежурную часть ГИБДД города. На месте они обнаружили, что горят два жилых дома. Полицейские приступили к экстренной эвакуации жильцов, рассказывают в ГУ МВД по Алтайскому краю.

Из помещений вывели женщину, мужчину, двоих детей и пожилого мужчину.

С помощью громкоговорителя автополицейские оповестили соседей об экстренной эвакуации.

На месте происшествия работал экипаж ГИБДД Барнаула, сотрудники регионального управления МЧС и бригады скорой медицинской помощи.

28 сентября в школе № 56 в Барнауле на ул. Маяковского в микрорайоне Восточный случился пожар.