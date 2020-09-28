В барнаульской школе произошел пожар

По словам очевидцев, возгорание произошло в кабинете начальных классов. Школьников вывели из здания, никто не пострадал.
Пожарные в считанные минуты обнаружили и ликвидировали огонь. Площадь возгорания составила около 2 квадратов. Пострадало окно на первом этаже.
Здание проветрили, учеба продолжилась.
Причины ЧП выяснят специалисты.
Барнаульцы в соцсетях отметили, что в 2019 году в этой же школе загорелась проводка в спортзале.
27 сентября в Барнауле ликвидировали крупный пожар. Пострадали два дома, надворные постройки на участках и легковой автомобиль.