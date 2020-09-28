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Происшествия

В барнаульской школе произошел пожар

28 сентября в школе № 56 в Барнауле на ул. Маяковского в микрорайоне Восточный случился пожар, сообщили в ГУ МЧС по Алтайскому краю.

Пожар в школе Барнаула.
Пожар в школе Барнаула.
https://vk.com/barneos22

По словам очевидцев, возгорание произошло в кабинете начальных классов. Школьников вывели из здания, никто не пострадал.

Пожарные в считанные минуты обнаружили и ликвидировали огонь. Площадь возгорания составила около 2 квадратов. Пострадало окно на первом этаже.

Здание проветрили, учеба продолжилась.

Причины ЧП выяснят специалисты.

Барнаульцы в соцсетях отметили, что в 2019 году в этой же школе загорелась проводка в спортзале.

27 сентября в Барнауле ликвидировали крупный пожар. Пострадали два дома, надворные постройки на участках и легковой автомобиль.

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