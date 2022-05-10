Инженера с визиткой врио главы Алтая осудили за экстремистскую пропаганду «СССР»

Вел беседы экстремистского характера
У Александр З. — высшее образование и дефицитная профессия: он работал инженером. Во время встреч с людьми он распространял идеи экстремистского характера, сообщили в суде.
Мужчина высказывался об идее отрицания легитимности конституционного строя РФ и органов государственной власти, говорил о необходимости оказывать ей противодействие.
Кроме этого, он вел беседы о восстановлении социализма и воссоздании нового государства «СССР» на основе «Союза Славянских Сил Руси» (признан экстремистской организацией), деятельность которого запрещена по решению суда еще в 2019 году.
Согласно данным «Известий», движение также называли «Домой в СССР».
В разговоре З. показывал визитную карточку «Врио главы Алтайского края РСФСР, входящей в состав СССР», и другие «документы», обосновывающие идею воссоздания нового государства «СССР». Тем самым, как решили судьи, он пропагандировал деятельность запрещенной организации.
Как за это наказали
Белокурихинский горсуд признал его виновным в совершении преступления по части 2 статьи 282.2 УК РФ.
Статья предусматривает участие в деятельности общественного объединения, в отношении которого судом принято вступившее в законную силу решение о запрете деятельности в связи с осуществлением экстремистской деятельности.
6 мая Алтайский краевой суд ставил приговор суда без изменения. А вот сам Александр З. свою вину не признал.
Мужчине назначено условное наказание — три года условно с ограничением свободы на десять месяцев и испытательным сроком два года шесть месяцев.