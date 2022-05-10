Инженера с визиткой врио главы Алтая осудили за экстремистскую пропаганду «СССР»

Вступил в законную силу обвинительный приговор суда в отношении 53-летнего жителя Алтайского района, распространявшего идеи экстремистского характера, передает пресс-служба краевого суда. Он пропагандировал идеи воссоздания нового «СССР» и демонстрировал собеседникам визитку «врио главы Алтайского края».

Вел беседы экстремистского характера

У Александр З. — высшее образование и дефицитная профессия: он работал инженером. Во время встреч с людьми он распространял идеи экстремистского характера, сообщили в суде.

Мужчина высказывался об идее отрицания легитимности конституционного строя РФ и органов государственной власти, говорил о необходимости оказывать ей противодействие.

Кроме этого, он вел беседы о восстановлении социализма и воссоздании нового государства «СССР» на основе «Союза Славянских Сил Руси» (признан экстремистской организацией), деятельность которого запрещена по решению суда еще в 2019 году.

Согласно данным «Известий», движение также называли «Домой в СССР».

Суд. Приговор. Pixabay.com

В разговоре З. показывал визитную карточку «Врио главы Алтайского края РСФСР, входящей в состав СССР», и другие «документы», обосновывающие идею воссоздания нового государства «СССР». Тем самым, как решили судьи, он пропагандировал деятельность запрещенной организации.

Как за это наказали

Белокурихинский горсуд признал его виновным в совершении преступления по части 2 статьи 282.2 УК РФ.

Статья предусматривает участие в деятельности общественного объединения, в отношении которого судом принято вступившее в законную силу решение о запрете деятельности в связи с осуществлением экстремистской деятельности.

6 мая Алтайский краевой суд ставил приговор суда без изменения. А вот сам Александр З. свою вину не признал.

Мужчине назначено условное наказание — три года условно с ограничением свободы на десять месяцев и испытательным сроком два года шесть месяцев.