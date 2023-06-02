iPhone сотрудников "Лаборатории Касперского" заразились шпионской программой

Заявление прозвучало после сообщения ФСБ. Цель кибератаки — незаметное внедрение шпионского модуля в гаджеты.
Действенного способа удалить программное обеспечение (ПО) пока не найдено.
Система является «черным ящиком», в котором годами могут скрываться шпионские программы».
Шпионское ПО получило название Triangulation, указывает bfm.ru.
Между тем российским пользователям стали приходить письма с предложением скачать программу для обновления системы безопасности устройства, сообщили эксперты "Лаборатории Касперского".
Специалисты зафиксировали уже несколько тысяч писем. В них предлагают якобы обезопасить устройство от угроз в интернете. Однако, отмечают в "Лаборатории Касперского", на самом деле за этой рекомендацией скрывается троянец-цифровальщик.
В сообщении указывают ссылку на скачивание продукта. После установки пользователи получают код, который "позволяет обнаружить и предотвратить атаку на устройство".
За возвращение доступа к данным злоумышленники просят порядка 1,2 млн рублей.