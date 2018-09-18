Исчезнувший с радаров самолет-разведчик Ил-20 мог создавать над Сирией помехи

Исчезнувший в Сирии российский самолет Ил-20 был предназначен для радиотехнической разведки и радиоэлектронной борьбы — эти задачи он мог выполнять в небе над арабской республикой.

Одна из модификаций самолета Ил-20ПП — для радиотехнической разведки и создания помех. Такая машина, вероятно была «командирована» в Сирию этим летом, сообщает «Московский комсомолец» со ссылкой на источник в аваиотрасли.

«В последние недели ситуация в Сирии неспокойная. Запад угрожал ударами. Поэтому вполне понятно, что спецсамолет активно использовался по прямому назначению», — уточнил собеседник издания.

Ил-20 (по классификации НАТО — «Лысуха») пропал с радаров аваибазы Хмеймим в Сирии 17 сентября в 23:00. На борту самолета-разведчика находились 14 человек экипажа, сообщило ранее Минобороны РФ, пишет ura.ru. Самолет пропал над Средиземным морем во время ударов израильской авиации по Сирии и пусков ракет с французского корабля.

Есть предположение, что его сбили по ошибке ПВО Сирии.

Ил-20 с российскими военными мог потерпеть крушение из-за критического инцидента, произошедшего на борту, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник в органах международного поиска и спасения самолетов. О каком именно инциденте может идти речь, не уточняется.