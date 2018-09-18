Российский самолет с военными пропал после атаки ВВС Израиля на Сирию

Самолет исчез 17 сентября около 23:00 по московскому времени при возвращении на авиабазу Хмеймим над акваторией Средиземного моря в 35 километрах от побережья Сирии.
Российские радиолокационные средства контроля воздушного пространства зафиксировали пуски ракет с находившегося в данном районе французского фрегата Auvergne, сообщили в Минобороны РФ.
Израильские военные отказались комментировать заявление российского ведомства, сообщает РИА Новости.
Телеканал CNN со ссылкой на источники в Пентагоне заявил, что самолет мог быть случайно сбит огнем сирийской ПВО при отражении ракетного удара Израиля.