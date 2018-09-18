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Российский самолет с военными пропал после атаки ВВС Израиля на Сирию

Минобороны РФ заявило о пропаже с радаров российского самолета Ил-20 с 14-ю военными на борту. Это произошло в ходе атаки израильских истребителей F-16 по объектам в сирийской провинции Латакия. Командование российской авиабазы Хмеймим организовало поисково-спасательную операцию, пишет ТАСС.

Ил-20.
Ил-20.
Kirill Naumenko в wikimedia.org, CC BY-SA 3.0, part from original

Самолет исчез 17 сентября около 23:00 по московскому времени при возвращении на авиабазу Хмеймим над акваторией Средиземного моря в 35 километрах от побережья Сирии.

Российские радиолокационные средства контроля воздушного пространства зафиксировали пуски ракет с находившегося в данном районе французского фрегата Auvergne, сообщили в Минобороны РФ.

Израильские военные отказались комментировать заявление российского ведомства, сообщает РИА Новости.

Телеканал CNN со ссылкой на источники в Пентагоне заявил, что самолет мог быть случайно сбит огнем сирийской ПВО при отражении ракетного удара Израиля.

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