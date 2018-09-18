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Путин и Эрдоган договорились создать демилитаризованную зону

Путин и Эрдоган договорились о создании демилитаризованной зоны в сирийском Идлибе. Об этом решении российский президент заявил по итогам переговоров с турецким коллегой. Зону планируется создать вдоль линии соприкосновения, ее глубина должна составить 15−20 км, пишет РБК.

Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган.
Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган.
tccb.gov.tr

Путин добавил, что зону планируется создать к 15 октября. Из нее выведут радикально настроенных боевиков, тяжелые вооружения всех оппозиционных группировок.

Как пояснил Эрдоган, в демилитаризованной зоне останутся представители оппозиции. Также Турция намерена укрепить свои наблюдательные пункты в Идлибе.

Официальный представитель Сирийской комиссии по переговорам Яхья аль-Ариди заявил, что это соглашение выгодно и для Турции, и для России. К тому же «оно защитит более 3 млн гражданских лиц», — цитирует его слова РИА Новости.

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