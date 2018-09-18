Путин и Эрдоган договорились создать демилитаризованную зону

Путин добавил, что зону планируется создать к 15 октября. Из нее выведут радикально настроенных боевиков, тяжелые вооружения всех оппозиционных группировок.
Как пояснил Эрдоган, в демилитаризованной зоне останутся представители оппозиции. Также Турция намерена укрепить свои наблюдательные пункты в Идлибе.
Официальный представитель Сирийской комиссии по переговорам Яхья аль-Ариди заявил, что это соглашение выгодно и для Турции, и для России. К тому же «оно защитит более 3 млн гражданских лиц», — цитирует его слова РИА Новости.