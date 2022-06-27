27 июня
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Происшествия

Искусственные осадки начали вызывать для тушения лесных пожаров в Сибири

Два пожара площадью 17 тыс. 743 га продолжают тушить в зоне космомониторинга в лесотундре в Катангском районе Иркутской области, сообщает «Интерфакс»

Огонь. Пожар.
Огонь. Пожар.
CC0

«Мы увеличили группировку лесопожарных формирований в Катангском районе до 204 человек, включая пожарных-десантников федерального резерва Авиалесоохраны. Тушить пожары там помогают и дожди интенсивностью до 12 мм. В том числе это результат работы самолета-зондировщика, который в субботу помог вызвать на севере области искусственные осадки», — сказал министр лесного комплекса области Владимира Читоркина.

В Катангском районе, где в лесотундре тушат два крупных пожара в зоне контроля, с 21 июня введен режим ЧС.

Жара +43

Ситуация с лесными пожарами в Алтайском крае остается сложной из-за погодных условий, сообщил в ходе заседания оперативного штаба министр природных ресурсов и экологии региона Андрей Стрелковский.

«Например, вчера на месте пожаров в Угловском районе температура воздуха достигала в тени 43 градусов Цельсия, порывы ветра — 30 метров секунду. Люди работают на пределе возможностей. Все силы сосредоточены на этой территории», — цитирует Стрелковского агентство.

Между тем площадь природного пожара в Угловском районе Алтайского края выросла за сутки вдвое — с 2,3 тыс. га до 4,6 тыс. га, сообщили в пресс-службе регионального Минприроды.

Возгорание произошло 22 июня из-за грозового разряда. Пожар удалось ликвидировать, но из-за жары 26 июня огонь вспыхнул снова.

На территории региона действует особый противопожарный режим. В тушении задействованы 152 человека, включая лесников и арендодателей участков, а также 53 единицы техники. Кроме того, в ликвидации участвовал самолет-амфибия Бе-200ЧС.

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