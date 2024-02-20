СМИ со ссылкой на источники подтвердили гибель российского пилота-перебежчика Максима Кузьминова. Это произошло в гараже коттеджного поселка в испанском городе Ла-Вильяхойоса.

Накануне сосед по особняку нашел мужчину, российского летчика Максима Кузьминова. Он в сентябре 2023 года угнал вертолет Ми-8 ВС РФ на Украину.

Сначала полиция рассматривала случившееся как месть — пострадавший получил несколько пулевых ранений. Потом автомобиль, из которого стреляли, проехал по телу, указывает Газета.Ru.

Документы и разведка

Местные полицейские назначили дополнительное расследование для установления личности убитого мужчины. Дело в том, что СМИ писали о теле, которое принадлежало 33-летнему украинцу. А Кузьминову — 28 лет. Источники EFE утверждают, что этот вывод основан на найденных при нем документах, которые, по их словам, «не соответствуют действительности».

Однако Смерть Кузьминова подтвердило Главное управление разведки (ГУР) минобороны Украины.

По сообщению представителей украинских разведслужб, летчик предпочел Испанию Украине. К нему приехала бывшая возлюбленная.

Eureka news утверждало — Кузьминов «непозволительно себя вел», злоупотреблял алкоголем и наркотиками. Высказано предположение, что Кузьминова могли убить украинские спецслужбы.

Вброс

Многие предположили — информация об убийстве Кузьминова может быть «вбросом» украинских спецслужб, чтобы обеспечить его безопасность. То есть объявить мертвым, сделать ему новые документы и, возможно, пластическую операцию, пишет bfm.ru.

До суда не доживет

В октябре 2023 года на канале «Россия 1» вышел репортаж, в котором неназванные бойцы спецназа ГРУ заявили, что летчик Кузьминов «не доживет до суда».

Журналист за кадром отметил, что приказ о физическом устранении Максима Кузьминова уже получен и его исполнение — лишь вопрос времени.

О перебежчике

Кузьминов служил в Приморье. Впоследствии установил связь с украинской разведкой. Оказавшись в зоне боевых действий, он перегнал Ми-8 в Харьковскую область с аэродрома в Курске. При этом на борту вертолета находились секретные документы, представляющие государственную тайну.

Кроме Кузьминова, на борту находились два члена экипажа, которых, по заявлению украинской разведки, убили из-за оказанного сопротивления. Один из погибших — выпускник Алтайской летной школы Никита Кирьянов. Он погиб.

После побега российский летчик выступил на пресс-конференции в Киеве. Мужчина рассказал, что маршрут Ми-8 был согласован, а летел он на очень маленькой высоте в режиме радиомолчания.

При пересечении границы по нему открыли огонь, рассказывал Максим Кузьминов. Его ранили в ногу, но он смог долететь до пункта назначения.

В обмен получил гарантии безопасности, новые документы, а также денежное вознаграждение.

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