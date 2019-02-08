СМИ: исследования по трансплантации органов проводили на китайских заключенных

Группа ученых требует изъять из журналов 400 статей о трансплантации органов. Исследователи заподозрили, что биоматериал принадлежал казненным китайским заключенным.

Изучив сотни статей о трансплантации, вышедших за последние семь лет, авторы обнаружили, что более 90% могли быть написаны по итогам работы с органами осужденных, приговоренных к высшей мере наказания, сообщает радиостанция «Говорит Москва».

Профессор клинической этики Венди Роджерс обвинила редакцию журналов, самих исследователей, хирургов «в варварских методах добычи органов».

Тот факт, что у приговоренных к казни заключенных в Китае после смерти изымали органы, власти страны официально признали еще в 2009 году. Доклад опубликован в журнале BMJ Open.

Между тем еще в 2016 году сообщалось, что в Китае ради органов убиты уже около полутора миллионов узников совести. Эти данные — из доклада о распространении в стране черной трансплантологии.

В докладе утверждалось, что ежегодно китайские хирурги выполняют от 60 тыс. до 100 тыс. таких трансплантаций, несмотря на заявления властей о прекращении данной практики.

Сердце, печень и другие органы извлекают у сторонников Фальньгун — распространенной в Китае медитативной практики. Ее последователи подвергаются гонениям со стороны властей в течение многих десятилетий.

Официально китайское правительство заявляет о 10 тыс. операций по трансплантации органов ежегодно. Однако авторы полагают, что эта цифра существенно занижена.