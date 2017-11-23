Пересадивший голову на труп хирург попался на лжи

Китайский хирург Жэнь Сяопинь отрицает успешность операции по пересадке головы трупу, которую провел итальянский хирург Серджо Канаверо, пишет Daily Mail.
По словам китайского специалиста, трансплантацию головы мертвого человека вообще нельзя считать операцией. Процедуру следует рассматривать лишь как модель настоящего хирургического вмешательства. Поэтому преждевременно говорить о каком-либо успехе, пока не будет пересажена голова живого человека.
Жэнь также сказал, что не имеет понятия, как будет проходить такая операция, и перед ней еще многое предстоит сделать.
Ранее Канаверо заявил, что первую в мире пересадку головы человека провели на трупе в Китае. Операция заняла 18 часов. Во время процедуры удалось восстановить позвоночник, нервы и кровеносные сосуды, пишет Lenta.ru.
Продемонстрировать результаты своей работы итальянец обещает уже в декабре, а в следующем году — приступить к дальнейшим экспериментам.
Однако ученые, не участвовавшие в этом эксперименте, далеки от восторженного восприятия информации — данных пока слишком мало, чтобы делать хоть какие-то выводы. Нейрохирург, сотрудник Научного центра неврологии Алексей Кащеев заявил, что не видел в серьезных научных журналах ни одной работы Канаверо, собирающегося осуществить трансплантацию человеческой головы.
Одним из кандидатов на пересадку головы был российский программист Валерий Спиридонов, прикованный к инвалидному креслу. Его голову Канаверо хотел пересадить на здоровое тело другого человека. Но директор Федерального научного центра трансплантологии и искусственных органов имени академика В.И. Шумакова, главный специалист-трансплантолог Минздрава России Сергей Готье указывал, что операция не сможет дать пациенту дееспособное тело для полноценной жизни.
Факт
В Китае в начале прошлого года была проведена первая в мире хирургическая операция по пересадке головы обезьяны.
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