Приобрести авианесущий крейсер такого же класса стоит немногим больше.
Собеседник газеты сообщил, что сумма 95 млрд рублей сложилась после того, как эксперты оценили повреждение конструкций авианосца, пострадавшее ремонтное оборудование, а также травмы, которые получили во время пожара военные и гражданские специалисты.
Озвученная на совещании сумма ущерба вызвала негодование у командования ВМФ, рассказал источник. Такой же авианосец с аналогичным сроком службы, по данным издания, стоит 110 млрд рублей.
Что будет дальше с «Адмиралом Кузнецовым» пока неясно. Как предполагает источник, его, скорее всего, восстановят, но «больше из-за его легендарности, чем боевой способности».
Пожар
Пожар на авианосце «Адмирал Кузнецов» произошёл 12 декабря во время сварочных работ в районе первого энергоотсека, когда искра упала в трюмное помещение с мазутом, напоминает RT. В результате возгорания на корабле два человека погибли и более десяти пострадали.
Ранее сообщалось, что авианосец «Адмирал Кузнецов» получил более 50 повреждений из-за ЧП с плавдоком.
Единственный авианосец ВМФ России «Адмирал Кузнецов» получил повреждения 30 октября при спуске на воду из-за того, что под ним затонул плавучий док ПД-50. В частности, на палубу авианосца упал установленный на стенке дока кран
«Адмирал Кузнецов» является единственным авианесущим крейсером в России. Известно, что он вернулся в мурманский порт для проведения ремонта после боевых действий у берегов Сирии в феврале 2017 года. Ожидалось, что ремонтные работы завершаться к началу 2021 года.
Что известно об авианосце
«Адмирал Кузнецов», «Адмирал Флота Советского Союза Кузнецов» — тяжелый авианесущий крейсер, единственный в составе ВМФ России в своём классе.
Предназначен для поражения крупных надводных целей, защиты морских соединений от нападений вероятного противника с использованием авианосцев и большого количества подводных лодок; имеет также задачу поддержки десантных операций.
Назван в честь Николая Герасимовича Кузнецова, Адмирала Флота Советского Союза. Построен в Николаеве, на Черноморском судостроительном заводе.
Авианосец рассчитан штатно по проекту на базирование и обслуживание 28 самолётов и 24 вертолётов. Авиапарк палубной авиации России по самолётам и вертолётам в несколько раз больше числом возможностей авианосца по её размещению, поэтому состав авиагруппы меняется в зависимости от задач (по wiki).