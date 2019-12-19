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Происшествия

Источник назвал сумму ущерба от пожара на «Адмирале Кузнецове» — как новый авианосец

Пожар на авианосце «Адмирал Кузнецов» нанес кораблю ущерб на сумму 95 млрд рублей, пишет «Коммерсант», со ссылкой на источник в штабе Северного флота.

"Адмирал Кузнецов".
"Адмирал Кузнецов".
минобороны.рф

Приобрести авианесущий крейсер такого же класса стоит немногим больше.

Собеседник газеты сообщил, что сумма 95 млрд рублей сложилась после того, как эксперты оценили повреждение конструкций авианосца, пострадавшее ремонтное оборудование, а также травмы, которые получили во время пожара военные и гражданские специалисты.

Озвученная на совещании сумма ущерба вызвала негодование у командования ВМФ, рассказал источник. Такой же авианосец с аналогичным сроком службы, по данным издания, стоит 110 млрд рублей.

Что будет дальше с «Адмиралом Кузнецовым» пока неясно. Как предполагает источник, его, скорее всего, восстановят, но «больше из-за его легендарности, чем боевой способности».

Пожар

Пожар на авианосце «Адмирал Кузнецов» произошёл 12 декабря во время сварочных работ в районе первого энергоотсека, когда искра упала в трюмное помещение с мазутом, напоминает RT. В результате возгорания на корабле два человека погибли и более десяти пострадали.

Ранее сообщалось, что авианосец «Адмирал Кузнецов» получил более 50 повреждений из-за ЧП с плавдоком.

Тяжелый авианесущий крейсер «Адмирал Флота Советского Союза Кузнецов».
Тяжелый авианесущий крейсер «Адмирал Флота Советского Союза Кузнецов».
mil.ru

Единственный авианосец ВМФ России «Адмирал Кузнецов» получил повреждения 30 октября при спуске на воду из-за того, что под ним затонул плавучий док ПД-50. В частности, на палубу авианосца упал установленный на стенке дока кран

«Адмирал Кузнецов» является единственным авианесущим крейсером в России. Известно, что он вернулся в мурманский порт для проведения ремонта после боевых действий у берегов Сирии в феврале 2017 года. Ожидалось, что ремонтные работы завершаться к началу 2021 года.

Что известно об авианосце

«Адмирал Кузнецов», «Адмирал Флота Советского Союза Кузнецов» — тяжелый авианесущий крейсер, единственный в составе ВМФ России в своём классе.

Предназначен для поражения крупных надводных целей, защиты морских соединений от нападений вероятного противника с использованием авианосцев и большого количества подводных лодок; имеет также задачу поддержки десантных операций.

Назван в честь Николая Герасимовича Кузнецова, Адмирала Флота Советского Союза. Построен в Николаеве, на Черноморском судостроительном заводе.

Авианосец рассчитан штатно по проекту на базирование и обслуживание 28 самолётов и 24 вертолётов. Авиапарк палубной авиации России по самолётам и вертолётам в несколько раз больше числом возможностей авианосца по её размещению, поэтому состав авиагруппы меняется в зависимости от задач (по wiki).

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