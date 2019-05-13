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Происшествия

Источник рассказал, почему Sukhoi SuperJet «Аэрофлота» вернулся в Шереметьево

Пассажирский самолет Superjet после вылета из Москвы в Самару вернулся в столичный аэропорт Шереметьево из-за проблем с созданием безопасного давления в кабине пилотов, сообщает «Интерфакс».

Самолет. Суперджет.
Самолет. Суперджет.
kuhnmi(flickr.com), CC BY-SA 2.0, part from origina.

Об этом агентству рассказал источник в службах аэропорта.

После вылета на борту сработал датчик о неисправности системы наддува, и командир принял решение вернуться в Шереметьево.

Посадка прошла благополучно, пострадавших нет, пишет polit.ru.

Ранее сообщалось, что 13 мая SuperJet «Аэрофлота» развернулся в полете и экстренно вернулся в Шереметьево. Самолет вылетел 13 мая в 01:59 по Москве, но в районе Владимира развернулся и вернулся в столицу.

На сайте аэропорта базирования — Шереметьево — было указано, что самолет находился в полете, в то время как аэропорт Курумоч (Самара) сообщил об отмене рейса.

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