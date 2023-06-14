Историк моды устроил легкий дебош в российском аэропорту и съел на глазах очевидцев подаренную колбасу

Васильев возвращался из Казани в Москву и в аэропорту пытался пронести в самолет бутылку льняного масла. Сотрудница аэропорта указала историку моды на нарушение, но тот напал на женщину, пишет "КП".

И стал кричать, что масло — подарок от поклонников. О том, что оно находится внутри, он узнал лишь перед вылетом из Казани.

Васильев назвал себя знаменитой личностью и с радостью съел на глазах у публики другой презент от поклонников — колбасу. И возмутился, что сотрудница не узнала его.

Ранее Александр Васильев считал Ольгу Бузову современной иконой стиля в России. По его мнению, она выглядит в меру вульгарно и в целом представляет собой «усредненный формат», она понятна аудитории и близка народу.

Он уверен - Ольга на своем примере показала российским девушкам, что те могут добиться популярности, если захотят.