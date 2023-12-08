История любви: 19-летнюю сибирячку осудили за роман с подростком

Сибирячка познакомилась с несовершеннолетним и стала встречаться с ним в прошлом году.
Она переехала к нему домой. Однако затем отношения девушки и "свекрови" испортились, и влюбленные уехали в Бийск, указывает Газета.Ru.
Мать подростка обратилась в полицию, его объявили в розыск. Вскоре его задержали в Бийске вместе со своей девушкой.
На допросе полицейские узнали об их близких отношениях и возбудили уголовное дело в отношении его возлюбленной.
Накануне подсудимой вынесли приговор и лишили свободы на восемь месяцев. Отбывать срок она будет в колонии-поселении.
Ранее учителя вывезли голым в центр российского села за роман с замужней женщиной.
Это произошло в Дагестане в Хасавюртовском районе.
Житель села застукал преподавателя со своей женой, когда вернулся с заработков из Сибири.
Он решил отомстить за это любовнику супруги.
Вместе с братом мужчина подкараулил учителя и затащил в машину. В центре села с любвеобильного педагога сняли с мужчины всю одежду и отправили голым гулять по улицам.
На похитителей возбудили уголовное дело, их задержали. О судьбе женщины не сообщается.