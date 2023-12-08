История любви: 19-летнюю сибирячку осудили за роман с подростком

В Новосибирске 19-летняя девушка попала под суд за роман с 15-летним подростком.

Сибирячка познакомилась с несовершеннолетним и стала встречаться с ним в прошлом году.

Она переехала к нему домой. Однако затем отношения девушки и "свекрови" испортились, и влюбленные уехали в Бийск, указывает Газета.Ru.

Мать подростка обратилась в полицию, его объявили в розыск. Вскоре его задержали в Бийске вместе со своей девушкой.

На допросе полицейские узнали об их близких отношениях и возбудили уголовное дело в отношении его возлюбленной.

Накануне подсудимой вынесли приговор и лишили свободы на восемь месяцев. Отбывать срок она будет в колонии-поселении.

Ранее учителя вывезли голым в центр российского села за роман с замужней женщиной.

Это произошло в Дагестане в Хасавюртовском районе.

Житель села застукал преподавателя со своей женой, когда вернулся с заработков из Сибири.

Он решил отомстить за это любовнику супруги.

Вместе с братом мужчина подкараулил учителя и затащил в машину. В центре села с любвеобильного педагога сняли с мужчины всю одежду и отправили голым гулять по улицам.

На похитителей возбудили уголовное дело, их задержали. О судьбе женщины не сообщается.