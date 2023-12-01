Учителя вывезли голым в центр российского села за роман с замужней женщиной

Учителя информатики вывезли голым в центр села за роман с замужней женщиной, Telegram -канал Mash Gor.

Это произошло в Дагестане в Хасавюртовском районе.

Житель села застукал преподавателя со своей женой, когда вернулся с заработков из Сибири.

Он решил отомстить за это любовнику супруги, указывает Lenta.ru.

Вместе с братом мужчина подкараулил учителя и затащил в машину. В центре села с любвеобильного педагога сняли с мужчины всю одежду и отправили голым гулять по улицам.

На похитителей возбудили уголовное дело, их задержали. О судьбе женщины не сообщается.

Ранее в Краснодарском крае жена узнала об измене мужа и заказала убийство любовницы. В июле 2023 года 57-летняя Надежда из поселка Черноморский задумала убить женщину, которая увела ее мужа Сергея. Вместе с ней она решила похоронить и мужа соперницы.

Надежда начала искать киллера. К счастью заказ не исполнили. Следователи узнали о коварных планах женщины заранее и все ее дальнейшие переговоры с подставным убийцей по найму проходили уже под их контролем.

Надежду задержали во время оперативно эксперимента. 6 августа на нее возбудили уголовное дело по статье о приготовлении к убийству двух и более человек.