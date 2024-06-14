Ранней весной 1914 года по улице Гоголевской в Барнауле в сторону 3-го Прудского переулка (ныне Ядринцевского) ехали на дровнях трое подвыпивших деревенских мужиков. Впереди, по солнечной стороне улицы, шагал мальчик с пакетом – казалось, к шальной компании он не имеет никакого отношения. Никто и не заподозрил, что в телеге едут совершенно трезвые, но загримированные полицейские, а мальчик здесь оказался неспроста: это была операция по поимке вымогателя. Этот – вполне кинематографичный - сюжет описала 110 лет назад популярная барнаульская газета «Жизнь Алтая».

Дерзкие преступления

Начало 1914 года для Алтайского округа было напряженным. Только вот недавно, прошедшим летом, началось строительство железной дороги.

Дело, конечно, благое, но из-за наплыва в Барнаул рабочего люда ночные кражи, грабежи и убийства стали быстро увеличиваться. Между тем, количество городовых никак не соответствовало ситуации, а их шашки и револьверы, на радость преступникам, пришли в негодность.

Не удивительно, что в газеты тех лет частенько попадали описания дерзких преступлений, исполнители и организаторы которых избегали ответственности. Но история, о которой мы вам расскажем, - другого рода.

Строительство Алтайской железной дороги. samlib.ru/w/wdowin_a_n/1913.shtml

Угроза вымогателей

3 марта в дом барнаульского купца Константина Рябкова, жившего в доме на Гоголевской улице вблизи Соборного переулка (Соцпроспекта), почтальон принес анонимное письмо.

Автор требовал от купца передать 5 тыс. рублей, а в случае отказа угрожал взорвать дом и убить хозяина. Деньги вымогателю должен был передать мальчик, одетый в серый армяк и черную папаху, идущий по Гоголевской улице к 4-му Прудскому переулку (нынче Революционному).

Рябков к богатейшим предпринимателям города, видимо, не относился - он был купцов 2-й гильдии. Однако и бедным не был: много лет занимался торговлей зерном, а в тот момент занимал пост председателя совета Общества взаимного кредита. Ну - почти банкир.

А его усадьба на Гоголевской улице, по данным краеведа Алексея Челомбитко, состояла из жилого дома, фабричного корпуса, кузницы и склада. Это было совместное предприятие с другим купцом и крупным торговцем Соломоном Магариком, выходцем из Риги.

Следующие за домом с колоннами два двухэтажных дома относились к усадьбе купца 2-й гильдии Константина Рябкова ВК/Алексей Челомбитко.

Но сумма - 5 тыс. рублей - была все же далеко не маленькой: на эти деньги можно было купить на рынке 6 тонн сливочного масла высшего сорта (пуд стоил 13,3 рублей) или 10,5 тонн лучшего овса (пуд = 76-77 копеек).

Купец не придал этому письму серьезного значения (возможно, воспринял как глупую шутку) и даже не заявил о нем в полицию. А напрасно.

Справка краеведа Алексея Челомбитко (см. страничку ВКонтакте). Константин Рябков – выходец из тюменских мещан. Годы жизни: 1858 - 27 октября 1916 года. Хлеботорговец. Избирался гласным Барнаульской гордумы (1907-1910). Купеческий городской староста (1904-1916). Председатель совета Общества взаимного кредита (1914).

Городовой и дворники. Открытка из серии «Русские типы». kulturologia.ru

Сила взрыва

14 марта около 10 часов вечера, когда Рябков уже ложился спать, на улице раздался сильный треск. Дом затрясся.

Вскоре стало ясно: злоумышленники таки выполнили свою угрозу, подложив под фундамент разрывной снаряд - речь шла о доме на фото, напротив которого "припаркована" лошадь с телегой.

Упрятан снаряд был в железную трубку, подложеен через слуховое окно, а взорван, видимо, с помощью фитиля.

«Силой взрыва выломано несколько кирпичей, осколки их выброшены на дорогу. Клапан же слухового окна найден на другой стороне улицы. На фундаменте незначительное повреждение, от взрыва никто не пострадал», - писала «Жизнь Алтая» 16 марта 1914 года.

Барнаульское полицейское управление на Московском проспекте (из обзора А.Вдовина "Барнаул в 1913 г.). samlib.ru/w/wdowin_a_n/1913.shtml

Бобриковый пиджак

В тот же вечер 14 марта уже после взрыва, купец получил новое письмо, писала "Жизнь Алтая". В нем вымогатель требовал уже 7 тыс. рублей – ставки, как видим, значительно выросли.

Хуже того, автор письма подтвердил свои прежние угрозы. И одновременно высмеял полицию – она, дескать, бессильна с ним что-либо сделать. И как вы думаете, почему? Да потому что ему помогают много товарищей агентов, и благодаря этому он уже совершил несколько преступлений безнаказанно.

В общем, поймай меня, если сможешь.

Ну, а дальше вымогатель предложил без дальнейших рассуждений вновь послать мальчика с деньгами, уложенными в пакет. И назначил дату и время: 19 марта, 15:00. На сей раз паренька надлежало одеть в коричневый бобриковый пиджак (бобрик - плотная ткань со стоячим ворсом) и черную вязаную шапку. На ногах - штиблеты с галошами.

Мальчик должен был идти по солнечной стороне Гоголевской улицы до 3-го Прудского переулка (Ядринцевского). А передать пакет надо было встретившемуся человеку, который скажет: «Давай».

По ул. Гоголя, наше время (2024). По маршруту мальчика в бобриковом пиджаке. Altapress.ru

Пьяные с базара

На сей раз Рябков все же обратился в полицию. Можно представить, как там восприняли наглость и самонадеянность этого самочинного писаки. За его поимку взялись полицейские надзиратели Демчук и Карп Юшин, разработавшие план операции.

19 марта на 2-м, 3-м и 4-м Прудских переулках (Циолковского, Ядринцева, Революционный) с раннего утра можно было заметить городских рабочих. Они занимались расчисткой канав (а без водосточных канав улицы Барнаула сильно топило) и исправлением дороги.

Трудились по двое на каждой позиции – то были переодетые городовые. Так вымогателям отрезали пути бегства.

В три часа дня заранее подготовленный мальчик отправился в путь. За ним по дороге на худенькой кляче поехали на дровнях переодетые и загримированные деревенскими мужиками Юшин, Демчук и городовой Кузеванов. Они изображали пьяных, едущих с базара. Видимо, картина была привычная, так что подозрений они не вызвали.

Базарная площадь. pastvu.com

Пойманный злоумышленник

Около 3-го Прудского переулка мальчика обогнал подозрительный мужчина. Поначалу он никаких действий не предпринял – просто зашел за ограду одного дома. Но когда мальчик прошел эти ворота, тот вышел, и, догнав паренька, что-то ему сказал (надо полагать, то самое "давай")..

Мальчик передал ему пакет, мужчина же вознамерился быстро скрыться, но… Тут же был задержан переодетыми надзирателями.

Полицейский надзиратель занимался розыском и дознанием по уголовным делам, принимал меры по пресечению и предупреждению преступлений. Назначался на должность участковым приставом, утверждался в должности градоначальником. Городовой - нижний чин городской полиции, подчиняется полицейскому надзирателю, он мог стоять на посту (и тогда назывался постовой городовой).

Тюремный комплекс Барнаула (1890-е годы). Фото тюремной церкви найдено краеведом Владимиром Терешкиным в Госархиве АК. ВК: Леонид ХоОмутов.

Тюремная перспектива

Задержанный оказался крестьянином села Кадниковского Венедиктом Васильевичем Горловым, проживавшим в Барнауле на Томской улице (ныне ул. Короленко) в доме №180.

При обыске у него нашли револьвер «Бульдог», пилку для железных решеток, копию письма Рябкову и обрезки водопроводной трубы, из которой был сделан взорвавшийся у купца снаряд.

Вместе с Горловым задержали и его товарища К. Но причастность его к афере не установлена. Горлов же во всем сознался и заключен в тюрьму. Увы, далеко не все преступления удавалось барнаульским полицейским раскрыть так ловко и быстро.

Барнаул. Одно из зданий тюремного комплекса конца 19 века дожило до 21-го. Пр. Сибирский, 36 (жилой дом). ВК: Леонид Хомутов.

В следующий раз мы расскажем, как несколько человек в масках решили ограбить контору Алейникова-Аверина - подрядчиков Алтайской железной дороги. И о том, что из этого получилось.

Какова судьба афериста, вымогавшего деньги у Константина Рябкова? Выяснить это пока не удалось. Известно зато, что одному из лучших полицейских надзирателей Барнаула Карпу Юшину за поимку преступника губернатор назначил награду – 100 рублей.

На 1 января 1914 года в городе числилось 70,5 тысяч человек (35,5 тысяч мужчин и 35 тысяч женщин), сообщает краевед Алексей Челомбитко.

Самое важное - в нашем Telegram-канале