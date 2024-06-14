14 июня
  • Хлеба и зрелищ
  • Лучший алтайский товар
  • Культпоход
﻿
Происшествия

История вымогателя, который 110 лет назад взрывал барнаульского купца и был пойман переодетыми полицейскими

Ранней весной 1914 года по улице Гоголевской в Барнауле в сторону 3-го Прудского переулка (ныне Ядринцевского) ехали на дровнях трое подвыпивших деревенских мужиков. Впереди, по солнечной стороне улицы, шагал мальчик с пакетом – казалось, к шальной компании он не имеет никакого отношения. Никто и не заподозрил, что в телеге едут совершенно трезвые, но загримированные полицейские, а мальчик здесь оказался неспроста: это была операция по поимке вымогателя. Этот – вполне кинематографичный - сюжет описала 110 лет назад популярная барнаульская газета «Жизнь Алтая».

Пересечение ул. Гоголя с пер. Ядринцева. Здесь поймали вымогателя.
Пересечение ул. Гоголя с пер. Ядринцева. Здесь поймали вымогателя.
Altapress.ru

Дерзкие преступления

Начало 1914 года для Алтайского округа было напряженным. Только вот недавно, прошедшим летом, началось строительство железной дороги.

Дело, конечно, благое, но из-за наплыва в Барнаул рабочего люда ночные кражи, грабежи и убийства стали быстро увеличиваться. Между тем, количество городовых никак не соответствовало ситуации, а их шашки и револьверы, на радость преступникам, пришли в негодность.

Не удивительно, что в газеты тех лет частенько попадали описания дерзких преступлений, исполнители и организаторы которых избегали ответственности. Но история, о которой мы вам расскажем, - другого рода.

Строительство Алтайской железной дороги.
Строительство Алтайской железной дороги.
samlib.ru/w/wdowin_a_n/1913.shtml

Угроза вымогателей

3 марта в дом барнаульского купца Константина Рябкова, жившего в доме на Гоголевской улице вблизи Соборного переулка (Соцпроспекта), почтальон принес анонимное письмо.

Автор требовал от купца передать 5 тыс. рублей, а в случае отказа угрожал взорвать дом и убить хозяина. Деньги вымогателю должен был передать мальчик, одетый в серый армяк и черную папаху, идущий по Гоголевской улице к 4-му Прудскому переулку (нынче Революционному).

Рябков к богатейшим предпринимателям города, видимо, не относился - он был купцов 2-й гильдии. Однако и бедным не был: много лет занимался торговлей зерном, а в тот момент занимал пост председателя совета Общества взаимного кредита. Ну - почти банкир.

А его усадьба на Гоголевской улице, по данным краеведа Алексея Челомбитко, состояла из жилого дома, фабричного корпуса, кузницы и склада. Это было совместное предприятие с другим купцом и крупным торговцем Соломоном Магариком, выходцем из Риги.

Следующие за домом с колоннами два двухэтажных дома относились к усадьбе купца 2-й гильдии Константина Рябкова
Следующие за домом с колоннами два двухэтажных дома относились к усадьбе купца 2-й гильдии Константина Рябкова
ВК/Алексей Челомбитко.

Но сумма - 5 тыс. рублей - была все же далеко не маленькой: на эти деньги можно было купить на рынке 6 тонн сливочного масла высшего сорта (пуд стоил 13,3 рублей) или 10,5 тонн лучшего овса (пуд = 76-77 копеек).

Купец не придал этому письму серьезного значения (возможно, воспринял как глупую шутку) и даже не заявил о нем в полицию. А напрасно.

Справка краеведа Алексея Челомбитко (см. страничку ВКонтакте). Константин Рябков – выходец из тюменских мещан. Годы жизни: 1858 - 27 октября 1916 года. Хлеботорговец. Избирался гласным Барнаульской гордумы (1907-1910). Купеческий городской староста (1904-1916). Председатель совета Общества взаимного кредита (1914).

Городовой и дворники. Открытка из серии «Русские типы».
Городовой и дворники. Открытка из серии «Русские типы».
kulturologia.ru

Сила взрыва

14 марта около 10 часов вечера, когда Рябков уже ложился спать, на улице раздался сильный треск. Дом затрясся.

Вскоре стало ясно: злоумышленники таки выполнили свою угрозу, подложив под фундамент разрывной снаряд - речь шла о доме на фото, напротив которого "припаркована" лошадь с телегой.

Упрятан снаряд был в железную трубку, подложеен через слуховое окно, а взорван, видимо, с помощью фитиля.

«Силой взрыва выломано несколько кирпичей, осколки их выброшены на дорогу. Клапан же слухового окна найден на другой стороне улицы. На фундаменте незначительное повреждение, от взрыва никто не пострадал», - писала «Жизнь Алтая» 16 марта 1914 года.

Барнаульское полицейское управление на Московском проспекте (из обзора А.Вдовина &quot;Барнаул в 1913 г.).
Барнаульское полицейское управление на Московском проспекте (из обзора А.Вдовина "Барнаул в 1913 г.).
samlib.ru/w/wdowin_a_n/1913.shtml

Бобриковый пиджак

В тот же вечер 14 марта уже после взрыва, купец получил новое письмо, писала "Жизнь Алтая". В нем вымогатель требовал уже 7 тыс. рублей – ставки, как видим, значительно выросли.

Хуже того, автор письма подтвердил свои прежние угрозы. И одновременно высмеял полицию – она, дескать, бессильна с ним что-либо сделать. И как вы думаете, почему? Да потому что ему помогают много товарищей агентов, и благодаря этому он уже совершил несколько преступлений безнаказанно.

В общем, поймай меня, если сможешь.

Ну, а дальше вымогатель предложил без дальнейших рассуждений вновь послать мальчика с деньгами, уложенными в пакет. И назначил дату и время: 19 марта, 15:00. На сей раз паренька надлежало одеть в коричневый бобриковый пиджак (бобрик - плотная ткань со стоячим ворсом) и черную вязаную шапку. На ногах - штиблеты с галошами.

Мальчик должен был идти по солнечной стороне Гоголевской улицы до 3-го Прудского переулка (Ядринцевского). А передать пакет надо было встретившемуся человеку, который скажет: «Давай».

По ул. Гоголя, наше время (2024). По маршруту мальчика в бобриковом пиджаке.
По ул. Гоголя, наше время (2024). По маршруту мальчика в бобриковом пиджаке.
Altapress.ru

Пьяные с базара

На сей раз Рябков все же обратился в полицию. Можно представить, как там восприняли наглость и самонадеянность этого самочинного писаки. За его поимку взялись полицейские надзиратели Демчук и Карп Юшин, разработавшие план операции.

19 марта на 2-м, 3-м и 4-м Прудских переулках (Циолковского, Ядринцева, Революционный) с раннего утра можно было заметить городских рабочих. Они занимались расчисткой канав (а без водосточных канав улицы Барнаула сильно топило) и исправлением дороги.

Трудились по двое на каждой позиции – то были переодетые городовые. Так вымогателям отрезали пути бегства.

В три часа дня заранее подготовленный мальчик отправился в путь. За ним по дороге на худенькой кляче поехали на дровнях переодетые и загримированные деревенскими мужиками Юшин, Демчук и городовой Кузеванов. Они изображали пьяных, едущих с базара. Видимо, картина была привычная, так что подозрений они не вызвали.

Базарная площадь.
Базарная площадь.
pastvu.com

Пойманный злоумышленник

Около 3-го Прудского переулка мальчика обогнал подозрительный мужчина. Поначалу он никаких действий не предпринял – просто зашел за ограду одного дома. Но когда мальчик прошел эти ворота, тот вышел, и, догнав паренька, что-то ему сказал (надо полагать, то самое "давай")..

Мальчик передал ему пакет, мужчина же вознамерился быстро скрыться, но… Тут же был задержан переодетыми надзирателями.

Полицейский надзиратель занимался розыском и дознанием по уголовным делам, принимал меры по пресечению и предупреждению преступлений. Назначался на должность участковым приставом, утверждался в должности градоначальником. Городовой - нижний чин городской полиции, подчиняется полицейскому надзирателю, он мог стоять на посту (и тогда назывался постовой городовой).

Тюремный комплекс Барнаула (1890-е годы). Фото тюремной церкви найдено краеведом Владимиром Терешкиным в Госархиве АК.
Тюремный комплекс Барнаула (1890-е годы). Фото тюремной церкви найдено краеведом Владимиром Терешкиным в Госархиве АК.
ВК: Леонид ХоОмутов.

Тюремная перспектива

Задержанный оказался крестьянином села Кадниковского Венедиктом Васильевичем Горловым, проживавшим в Барнауле на Томской улице (ныне ул. Короленко) в доме №180.

При обыске у него нашли револьвер «Бульдог», пилку для железных решеток, копию письма Рябкову и обрезки водопроводной трубы, из которой был сделан взорвавшийся у купца снаряд.

Вместе с Горловым задержали и его товарища К. Но причастность его к афере не установлена. Горлов же во всем сознался и заключен в тюрьму. Увы, далеко не все преступления удавалось барнаульским полицейским раскрыть так ловко и быстро.

Барнаул. Одно из зданий тюремного комплекса конца 19 века дожило до 21-го. Пр. Сибирский, 36 (жилой дом).
Барнаул. Одно из зданий тюремного комплекса конца 19 века дожило до 21-го. Пр. Сибирский, 36 (жилой дом).
ВК: Леонид Хомутов.

В следующий раз мы расскажем, как несколько человек в масках решили ограбить контору Алейникова-Аверина - подрядчиков Алтайской железной дороги. И о том, что из этого получилось.

Какова судьба афериста, вымогавшего деньги у Константина Рябкова? Выяснить это пока не удалось. Известно зато, что одному из лучших полицейских надзирателей Барнаула Карпу Юшину за поимку преступника губернатор назначил награду – 100 рублей.

На 1 января 1914 года в городе числилось 70,5 тысяч человек (35,5 тысяч мужчин и 35 тысяч женщин), сообщает краевед Алексей Челомбитко.

Самое важное - в нашем Telegram-канале

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
© 2001-2024
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 (3852) 63-15-10,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Задать вопрос редакции
Рассказать новость