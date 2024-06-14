Дерзкие преступления
Начало 1914 года для Алтайского округа было напряженным. Только вот недавно, прошедшим летом, началось строительство железной дороги.
Дело, конечно, благое, но из-за наплыва в Барнаул рабочего люда ночные кражи, грабежи и убийства стали быстро увеличиваться. Между тем, количество городовых никак не соответствовало ситуации, а их шашки и револьверы, на радость преступникам, пришли в негодность.
Не удивительно, что в газеты тех лет частенько попадали описания дерзких преступлений, исполнители и организаторы которых избегали ответственности. Но история, о которой мы вам расскажем, - другого рода.
Угроза вымогателей
3 марта в дом барнаульского купца Константина Рябкова, жившего в доме на Гоголевской улице вблизи Соборного переулка (Соцпроспекта), почтальон принес анонимное письмо.
Автор требовал от купца передать 5 тыс. рублей, а в случае отказа угрожал взорвать дом и убить хозяина. Деньги вымогателю должен был передать мальчик, одетый в серый армяк и черную папаху, идущий по Гоголевской улице к 4-му Прудскому переулку (нынче Революционному).
Рябков к богатейшим предпринимателям города, видимо, не относился - он был купцов 2-й гильдии. Однако и бедным не был: много лет занимался торговлей зерном, а в тот момент занимал пост председателя совета Общества взаимного кредита. Ну - почти банкир.
А его усадьба на Гоголевской улице, по данным краеведа Алексея Челомбитко, состояла из жилого дома, фабричного корпуса, кузницы и склада. Это было совместное предприятие с другим купцом и крупным торговцем Соломоном Магариком, выходцем из Риги.
Но сумма - 5 тыс. рублей - была все же далеко не маленькой: на эти деньги можно было купить на рынке 6 тонн сливочного масла высшего сорта (пуд стоил 13,3 рублей) или 10,5 тонн лучшего овса (пуд = 76-77 копеек).
Купец не придал этому письму серьезного значения (возможно, воспринял как глупую шутку) и даже не заявил о нем в полицию. А напрасно.
Справка краеведа Алексея Челомбитко (см. страничку ВКонтакте). Константин Рябков – выходец из тюменских мещан. Годы жизни: 1858 - 27 октября 1916 года. Хлеботорговец. Избирался гласным Барнаульской гордумы (1907-1910). Купеческий городской староста (1904-1916). Председатель совета Общества взаимного кредита (1914).
Сила взрыва
14 марта около 10 часов вечера, когда Рябков уже ложился спать, на улице раздался сильный треск. Дом затрясся.
Вскоре стало ясно: злоумышленники таки выполнили свою угрозу, подложив под фундамент разрывной снаряд - речь шла о доме на фото, напротив которого "припаркована" лошадь с телегой.
Упрятан снаряд был в железную трубку, подложеен через слуховое окно, а взорван, видимо, с помощью фитиля.
«Силой взрыва выломано несколько кирпичей, осколки их выброшены на дорогу. Клапан же слухового окна найден на другой стороне улицы. На фундаменте незначительное повреждение, от взрыва никто не пострадал», - писала «Жизнь Алтая» 16 марта 1914 года.
Бобриковый пиджак
В тот же вечер 14 марта уже после взрыва, купец получил новое письмо, писала "Жизнь Алтая". В нем вымогатель требовал уже 7 тыс. рублей – ставки, как видим, значительно выросли.
Хуже того, автор письма подтвердил свои прежние угрозы. И одновременно высмеял полицию – она, дескать, бессильна с ним что-либо сделать. И как вы думаете, почему? Да потому что ему помогают много товарищей агентов, и благодаря этому он уже совершил несколько преступлений безнаказанно.
В общем, поймай меня, если сможешь.
Ну, а дальше вымогатель предложил без дальнейших рассуждений вновь послать мальчика с деньгами, уложенными в пакет. И назначил дату и время: 19 марта, 15:00. На сей раз паренька надлежало одеть в коричневый бобриковый пиджак (бобрик - плотная ткань со стоячим ворсом) и черную вязаную шапку. На ногах - штиблеты с галошами.
Мальчик должен был идти по солнечной стороне Гоголевской улицы до 3-го Прудского переулка (Ядринцевского). А передать пакет надо было встретившемуся человеку, который скажет: «Давай».
Пьяные с базара
На сей раз Рябков все же обратился в полицию. Можно представить, как там восприняли наглость и самонадеянность этого самочинного писаки. За его поимку взялись полицейские надзиратели Демчук и Карп Юшин, разработавшие план операции.
19 марта на 2-м, 3-м и 4-м Прудских переулках (Циолковского, Ядринцева, Революционный) с раннего утра можно было заметить городских рабочих. Они занимались расчисткой канав (а без водосточных канав улицы Барнаула сильно топило) и исправлением дороги.
Трудились по двое на каждой позиции – то были переодетые городовые. Так вымогателям отрезали пути бегства.
В три часа дня заранее подготовленный мальчик отправился в путь. За ним по дороге на худенькой кляче поехали на дровнях переодетые и загримированные деревенскими мужиками Юшин, Демчук и городовой Кузеванов. Они изображали пьяных, едущих с базара. Видимо, картина была привычная, так что подозрений они не вызвали.
Пойманный злоумышленник
Около 3-го Прудского переулка мальчика обогнал подозрительный мужчина. Поначалу он никаких действий не предпринял – просто зашел за ограду одного дома. Но когда мальчик прошел эти ворота, тот вышел, и, догнав паренька, что-то ему сказал (надо полагать, то самое "давай")..
Мальчик передал ему пакет, мужчина же вознамерился быстро скрыться, но… Тут же был задержан переодетыми надзирателями.
Полицейский надзиратель занимался розыском и дознанием по уголовным делам, принимал меры по пресечению и предупреждению преступлений. Назначался на должность участковым приставом, утверждался в должности градоначальником. Городовой - нижний чин городской полиции, подчиняется полицейскому надзирателю, он мог стоять на посту (и тогда назывался постовой городовой).
Тюремная перспектива
Задержанный оказался крестьянином села Кадниковского Венедиктом Васильевичем Горловым, проживавшим в Барнауле на Томской улице (ныне ул. Короленко) в доме №180.
При обыске у него нашли револьвер «Бульдог», пилку для железных решеток, копию письма Рябкову и обрезки водопроводной трубы, из которой был сделан взорвавшийся у купца снаряд.
Вместе с Горловым задержали и его товарища К. Но причастность его к афере не установлена. Горлов же во всем сознался и заключен в тюрьму. Увы, далеко не все преступления удавалось барнаульским полицейским раскрыть так ловко и быстро.
В следующий раз мы расскажем, как несколько человек в масках решили ограбить контору Алейникова-Аверина - подрядчиков Алтайской железной дороги. И о том, что из этого получилось.
Какова судьба афериста, вымогавшего деньги у Константина Рябкова? Выяснить это пока не удалось. Известно зато, что одному из лучших полицейских надзирателей Барнаула Карпу Юшину за поимку преступника губернатор назначил награду – 100 рублей.
На 1 января 1914 года в городе числилось 70,5 тысяч человек (35,5 тысяч мужчин и 35 тысяч женщин), сообщает краевед Алексей Челомбитко.
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