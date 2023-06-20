20 июня
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Жизнь

Как больше 100 лет назад поссорились дамы из барнаульского бомонда и одна из них чуть не угодила под арест

«Этот миленький провинциальный процесс после целого ряда перипетий, по-видимому, волновавших барнаульскую публику, закончился на днях в губернском суде» - так в конце 19 века начал рассказ о ссоре двух купеческих жен журналист газеты «Томский листок». Повод для конфликта был, на первый взгляд, пустяковым, а история привлекла внимание лишь потому, что в нее оказались влечены два зажиточных семейства Барнаула, а одна из дам едва не оказалась в тюрьме. Однако не все так просто.

Николай Неврев. "Выигрышный билет", 1874 г. Молодой человек держит облигацию госзайма.
Николай Неврев. "Выигрышный билет", 1874 г. Молодой человек держит облигацию госзайма.
www.stydiai.ru

Выигрышный билет

Это скандальный судебный процесс проходил в 1896-м. Все началось, как часто бывает, с события вполне себе рядового: барнаульский купец Андрей Куратов заложил у другого купца - Ивана Смирнова - выигрышный билет.

Так в те годы называли облигации государственного займа (и их, в самом деле, можно было заложить при получении ссуды).

Оба участника сделки в газетной заметке фигурируют без отчества. Но Сибирский торгово-промышленный календарь, перечисливший всех купцов Барнаула, не оставляет сомнений, что это за люди.

Одигитриевская церковь в Барнауле считалась купеческой. Располагалась на Торговой (Базарной) площади. Разрушена в 1935-м.
Одигитриевская церковь в Барнауле считалась купеческой. Располагалась на Торговой (Базарной) площади. Разрушена в 1935-м.
obs.altspu.ru

Андрей Яковлевич Куратов - сын, наследник и продолжатель дела Якова Куратова, шубника и пимокатчика, основавшего свои заводы на Алтае еще в 1869-м.

Иван Федорович Смирнов – человек не менее, а, может, и более известный: на тот момент - купец второй гильдии и хозяин магазинов, торговавших мануфактурой, парфюмерией, обувью и книгами, в 1890-м избранный гласным (депутатом) гордумы.

И тот самый, кто 13 лет спустя построит самый большой в Барнауле магазин «Пассаж». Впрочем, не будем отвлекаться.

В 1894-1899 годах в Барнауле было 261 купцов (из книги Г. Баитова "Очерки муниципального Барнаула").

Выигрышные билеты двух займов - 1864 и 1866 годов. В центре - купоны, по которым получали дивиденды. Займы делали на 60 лет.
Выигрышные билеты двух займов - 1864 и 1866 годов. В центре - купоны, по которым получали дивиденды. Займы делали на 60 лет.
auction.ru

Добрые знакомые

Итак, «добрые знакомые миролюбиво порешили, что всякий выигрыш на этот билет делится пополам, Куратов охотно выдал в этом расписку. Как известно - часть выигрыша охотно обещается, конечно… до выигрыша», - иронизировал анонимный автор заметки в «Томском листке» за 25 декабря 1896 года.

Ничто, собственно, не предвещало скандала. Но «какому-то шутнику вздумалось распустить по городу слух, что на куратовский билет пал выигрыш». Всполошились обе стороны.

А «особенно засуетилась Дарья Семеновна Куратова, которая немедленно отправилась к купцу Смирнову, предлагая ему получить 200 рублей и возвратить билет», - продолжает журналист.

Но не тут-то было.

Численность населения Барнаула – 28 808 человек (по данным Сибирского торгово-промышленного календаря за 1896 год).

Дача барнаульского купца Ивана Федоровича Смирнова. 1900-е годы.
Дача барнаульского купца Ивана Федоровича Смирнова. 1900-е годы.
tomskmuseum.ru

Деревенская баба

Смирнов вернуть билет не согласился – он ведь надеялся на половину выигрыша. Да и не удивительно - ведь можно было выиграть до 200 тыс. рублей (это притом, что пуд первосортного мяса на рынке в те годы стоил 1,8-3,05 рублей)!

Вообще, эмиссия правительством облигаций вызвала невероятный ажиотаж. «Кто только не мечтал и не мечтает о выигрыше, кто не развертывал тиражных листов в сердечным трепетом», - писал об этом в те годы Алексей Суворин, журналист.

Даже Чехов, который над этим от души подшучивал, купил билет и признавался друзьям: надеется выиграть 75 тысяч и купить хуторок где-нибудь под Харьковом.

До революции здесь был Барнаульский окружной суд.
До революции здесь был Барнаульский окружной суд.
ВК: Музей культуры Алтая (ГМИЛИКА)

Наверняка облигационная лихорадка подогревала интерес барнаульской публики к ссоре двух почтенных семейств и захватила ее участников. Узнав об отказе Ивана Смирнова вернуть залог, к нему дом явилась собственной персоной госпожа Куратова.

С собой она прихватила полицейского надзирателя Доронина. Но наткнулась на мадам Смирнову - звали ее Надеждой Фавстовной. Конфликт между ними принял такие формы, что дело дошло до суда.

Истцом выступила госпожа Куратова. На суде она заявила – дескать, Смирнова сказала ей: «Ты что за барыня, надела шляпку и думаешь, что барыня?», а потом еще и добавила, что она (Куратова) «хуже деревенской бабы».

«А так как это обстоятельство подтвердил Доронин, то окружной суд приговорил Смирнову к аресту при тюрьме на два дня», - объясняет издание.

Тюремный комплекс Барнаула (1890-е годы). Фото тюремной церкви найдено краеведом Владимиром Терешкиным в Госархиве АК.
Тюремный комплекс Барнаула (1890-е годы). Фото тюремной церкви найдено краеведом Владимиром Терешкиным в Госархиве АК.
ВК: Леонид ХоОмутов.

Тюремные апартаменты

Надо сказать, что в 1890-х годах на Томско-Московском тракте, проходившем в те времена за чертой Барнаула (сегодня это Сибирский проспект), как раз построили новый тюремный комплекс ("тюремный замок" - так его называли в отчетах).

В него входил арестный дом, административный корпус, караулка, помещение для свиданий, кузница, баня, писал историк Данил Дегтярев в журнале «Культура Алтайского края» (от 1 марта 2020 года).

Так что, возможно, именно в новых тюремных апартаментах предстояло отбывать короткое наказание супруге будущего хозяина барнаульского «Пассажа». Но Надежда Фавстовна явно не захотела провести ни в новом, ни в старом арестном доме даже пару дней. И подала апелляцию в губернский суд, находившийся в Томске.

Будущий светила

Защищать госпожу Смирнову взялся помощник присяжного поверенного (т.е. адвоката) Рафаил Вейсман - выпускник Императорского Новороссийского университета, имевший практику в Томске, в будущем – весьма уважаемый российский адвокат.

Барнаул. Одно из зданий тюремного комплекса конца 19 века дожило до 21-го. Пр. Сибирский, 36 (жилой дом).
Барнаул. Одно из зданий тюремного комплекса конца 19 века дожило до 21-го. Пр. Сибирский, 36 (жилой дом).
ВК: Леонид Хомутов.

В жалобе в губернский суд Вейсман попросил о замене тюремного заключения другим наказанием - более соответствующим обстоятельствам. А, выступая на суде, подчеркнул юмористическую сторону дела.

«Только на почве провинциальной сплетни и общей пустоты жизни может быть раздутым это дело, стоившее стольких волнений сторонам и создавшее столько работы для судебных мест», - сказал он.

Рафаил Вейсман вскоре из помощников стал поверенным (адвокатом), купил в Томске дом. Он активно публиковался в прессе, писал о судебной реформе, правовых запросах Сибири, издавал и редактировал журнал. В дальнейшем коллеги избрали его казначеем Томского совета поверенных. Умер в 1917 году.

Дом в Томске на ул. Советской, в которой жил Р.Л. Вейсман с 1898 года.
Дом в Томске на ул. Советской, в которой жил Р.Л. Вейсман с 1898 года.
tomsk1604.ru

Витиеватая речь

Вейсман недоумевал на суде: «Выражение «ты» вдруг становится криминальным. В Сибири, вообще, оно принято, и к нему одинаково переходят в порывах раздражения и приязни».

К тому же быть «деревенской женщиной», по его словам, вовсе не так позорно. «Я бы затруднился, кому отдать предпочтение - деревенской ли бабе или купчихе из барнаульского бомонда», - сказал Рафаил Львович.

Затем он предложил представить, что в деревне поссорились настоящие крестьяне. Из «уколов» своих они вряд ли «станут создавать процессы, полные жажды мести».

Между тем, госпожа Куратова не совсем невинна, продолжал адвокат: она угостила Смирнову едким указанием на то, что оне де обкрадывают Москву и строят дома. "Тюрьма, хотя и один час, является позорящим, неизгладимым наказанием, - неужели его заслужила Смирнова?» - примерно так Вейсман завершил свою речь.

Пассаж И. Ф. Смирнова.
Пассаж И. Ф. Смирнова.
vk.com/public71335292

Между прочим, его доводы убедили суд. Приговор Барнаульского окружного суда отменили - госпожу Смирнову приговорили к шестирублевому штрафу.

Короткое счастье

Так закончилась история о том, как две дамы из барнаульского бомонда поссорились из-за одной бумаги. Кстати, был ли билет на самом деле выигрышным или бури стали следствием чьей-то злой шутки? Из заметки, увы, неясно.

Так или иначе, к Ивану Смирнову вскоре пришла удача - но уже предпринимательская. В начале XX века он хорошо раскрутился, стал купцом первой гильдии, а в 1909 годах построил в Барнауле «Пассаж» - крупнейший торговый центр города.

А вот имя Андрея Куратова исчезло из списка купцов в Сибирском торгово-промышленном календаре уже в 1904 году – возможно, к этому времени его просто не было в живых. Его брат Иван Куратов в списке значится.

Правда, счастливые дни Смирнова вскоре тоже закончились. В 1914 году, когда призывники в Барнауле устроили погром магазинов и винного склада, "Пассаж" разграбили и подожгли. Купец заново отстроил его, добавил третий этаж, а угловые башенки стали четырехэтажными...

Но через три года, в мае 1917 года, он сгорел уже окончательно - вместе с Барнаулом. Судьба купца после революции неизвестна - вместо даты его смерти во всех источниках стоит прочерк.

ГМИЛИКА.
ГМИЛИКА.
Барнаул. Юбилейные даты. vk.com/public71335292

Что такое Барнаульский окружной суд

Окружные суды в сибирских губерниях были учреждены в 1822 году в связи с разделением Сибири на генерал-губернаторства, образованием губерний и округов.

Барнаульский окружной суд являлся судом первой инстанции для решения мелких уголовных и гражданских дел, разрешал иски на сумму ниже 30 руб., рассматривал уголовные дела о бродягах и беглых, проводил ревизию уездного казначейства.

В состав суда входили окружной судья, два-три сословных заседателя, стряпчий

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