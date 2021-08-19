Истребитель МиГ-29 разбился в Астраханской области. Пилот погиб

В Минобороны отметили, что самолет без боекомплекта упал в безлюдном месте на территории полигона Ашулук.
Заслуженный военный летчик России Владимир Попов предположил, что наиболее вероятной причиной падения стали метеоусловия из-за близости гор Дагестана и Каспийского моря.
В частности, к трагедии могло привести попадание в грозовую облачность.
«Это обычные плановые ночные полеты, связанные, скорее всего, с выполнением каких-то задач учебно-тренировочных. Это отрабатывается на определенных маневровых высотах. Может быть столкновение с препятствием, искусственным или естественным, которое при снижении не заметили», — отметил эксперт.
Он также допустил, что могла произойти потеря контроля высоты в ходе выполнения маневров.
Не исключается и отвлечение погибшего пилота от приборов во время полета, а также вероятность отказа техники.
Для установления причин катастрофы к месту падения направили комиссию Главного командования Воздушно-космических сил.
Ранее в Подмосковье разбился опытный образец самолета Ил-112В, погибли три опытных испытателя, в том числе и Герой России.