Из до дна замерзшей речки на Алтае спасли 4,5 тонны рыбы

Как отметили специалисты, рыба еще 23 декабря 2022 года подплыла к роднику, чтобы надышаться — местами река промерзла до дна. Неделю за молодью наблюдали, а после решили перевозить.

2 января с 14:00 до самой ночи вычерпывали рыбу из Суевы, чтобы перебросить ее в Обь. Рейдов совершили восемь, чтобы спасти всю рыбу — 4,5 тонны. В бочках вывозили по 300−400 кг молоди.

Как пояснил государственный инспектор Алтайского отдела рыбоохраны Николай Рахманов, вывезли основную массу рыбы, чтобы оставшиеся смогли отдышаться.

Ранее прямо на палубе ненасытного налима стошнило на глазах у рыбаков.