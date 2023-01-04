4 января
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Происшествия

Из до дна замерзшей речки на Алтае спасли 4,5 тонны рыбы

В Камне-на-Оби в реку Обь 2 января выпустили 4,5 тонны рыбы, которую выловили в реке Суева, пишут 'Каменские известия'.

Рыба в водоеме.
Рыба в водоеме.
СС0

Как отметили специалисты, рыба еще 23 декабря 2022 года подплыла к роднику, чтобы надышаться — местами река промерзла до дна. Неделю за молодью наблюдали, а после решили перевозить.

2 января с 14:00 до самой ночи вычерпывали рыбу из Суевы, чтобы перебросить ее в Обь. Рейдов совершили восемь, чтобы спасти всю рыбу — 4,5 тонны. В бочках вывозили по 300−400 кг молоди.

Как пояснил государственный инспектор Алтайского отдела рыбоохраны Николай Рахманов, вывезли основную массу рыбы, чтобы оставшиеся смогли отдышаться.

Ранее прямо на палубе ненасытного налима стошнило на глазах у рыбаков.

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