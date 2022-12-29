Проглотил не то: прямо на палубе ненасытного налима стошнило на глазах у рыбаков

Это случилось в заливе Мэн, США.
Крупного белого морского налима стошнило на палубе. Рыбаки думали, что налим съел палтуса, но из рыбы вышел светящийся осьминог, пишет Lenta.ru.
Рыбаки не рассказали, что сделали с погибшей добычей налима.
Светящиеся осьминоги обладают биолюминисценцией — способностью светиться в темноте.
Между тем мертвые животные на дне океана провоцируют землетрясения.
Ранее рыбаки поймали гигантского сельдяного короля — предвестника землетрясений. Сельдяные короли живут на больших глубинах и попадаются у поверхности только когда размножаются, заболевают или умирают от старости.
В 2011 году незадолго до смертоносного землетрясения и цунами в Японии на берег выбросилось несколько десятков сельдяных королей.
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