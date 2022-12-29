29 декабря
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Жизнь

Проглотил не то: прямо на палубе ненасытного налима стошнило на глазах у рыбаков

Пойманную рыбаками рыбу стошнило осьминогом на глазах у изумленных рыбаков на борту судна, сообщает NOAA Fisheries.

Осьминоги, морепродукты.
Осьминоги, морепродукты.
Herry Lawford, CC BY 2.0, part from original.

Это случилось в заливе Мэн, США.

Крупного белого морского налима стошнило на палубе. Рыбаки думали, что налим съел палтуса, но из рыбы вышел светящийся осьминог, пишет Lenta.ru.

Рыбаки не рассказали, что сделали с погибшей добычей налима.

Светящиеся осьминоги обладают биолюминисценцией — способностью светиться в темноте.

Между тем мертвые животные на дне океана провоцируют землетрясения.

Ранее рыбаки поймали гигантского сельдяного короля — предвестника землетрясений. Сельдяные короли живут на больших глубинах и попадаются у поверхности только когда размножаются, заболевают или умирают от старости.

В 2011 году незадолго до смертоносного землетрясения и цунами в Японии на берег выбросилось несколько десятков сельдяных королей.

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