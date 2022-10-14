Исследование: мертвые животные на дне океана провоцируют землетрясения

Отложения кальцита, оставленные после смерти массы одноклеточных морских организмов десятки миллионов лет назад, могут контролировать движения и трения между Тихоокеанской и Австралийской плитами, пишет Газета.Ru.

На дне океана, из-за близости к мантии Земли, температура гораздо выше необходимой, и кальцит не растворяется. Из-за этого линия разлома может заблокироваться и накапливать энергию. Она и может высвободиться в виде более мощных подземных толчков.

Работа опубликована в журнале Lithos.

Предвестник

Ранее рыбаки поймали гигантского сельдяного короля — предвестника землетрясений. Сельдяные короли живут на больших глубинах и попадаются у поверхности только когда размножаются, заболевают или умирают от старости.

В 2011 году незадолго до смертоносного землетрясения и цунами в Японии на берег выбросилось несколько десятков сельдяных королей.

Однако ученые подчеркивают — связь между поведением сельдяных королей и землетрясениями не зафиксирована. Однако многие японцы уверены, что нет и доказательств ее отсутствия.

Сельдяной король внесен в Книгу рекордов Гиннесса в качестве самой длинной из ныне живущих костных рыб.