14 октября
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Жизнь

Исследование: мертвые животные на дне океана провоцируют землетрясения

Останки древних животных на дне океана влияют на землетрясения, выяснили сейсмологи.

Море. Волна.
Море. Волна.
СС0

Отложения кальцита, оставленные после смерти массы одноклеточных морских организмов десятки миллионов лет назад, могут контролировать движения и трения между Тихоокеанской и Австралийской плитами, пишет Газета.Ru.

На дне океана, из-за близости к мантии Земли, температура гораздо выше необходимой, и кальцит не растворяется. Из-за этого линия разлома может заблокироваться и накапливать энергию. Она и может высвободиться в виде более мощных подземных толчков.

Работа опубликована в журнале Lithos.

Предвестник

Ранее рыбаки поймали гигантского сельдяного короля — предвестника землетрясений. Сельдяные короли живут на больших глубинах и попадаются у поверхности только когда размножаются, заболевают или умирают от старости.

В 2011 году незадолго до смертоносного землетрясения и цунами в Японии на берег выбросилось несколько десятков сельдяных королей.

Однако ученые подчеркивают — связь между поведением сельдяных королей и землетрясениями не зафиксирована. Однако многие японцы уверены, что нет и доказательств ее отсутствия.

Сельдяной король внесен в Книгу рекордов Гиннесса в качестве самой длинной из ныне живущих костных рыб.

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