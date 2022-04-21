Из горящей школы эвакуировали почти 600 человек в Павлодаре

570 человек эвакуировались 21 апреля из горящей школы в Павлодаре, пишет ТАСС .

На втором этаже произошел пожар на площади ориентировочно 200 кв. м. Загорелась кровля.

До прибытия пожарных из здания эвакуировались 576 человек, из них 551 — дети.

Между тем площадь пожара в казахстанской школе увеличилась в шесть раз — до 1,2 тыс. кв. м. Об этом сообщает «Казахское телеграфное агентство» со ссылкой на заместителя руководителя департамента по чрезвычайным ситуациям (ДЧС) Павлодарской области Кайрата Шаймарденова.

«1,2 тыс. кв. м — предварительная площадь. В связи с тем, что пожар сильно распространился, сильное задымление, позднее обнаружение пожара, усложнилась ситуация по тушению», — рассказал Шаймарденов.

Он уточнил, что в тушении огня принимают участие 13 единиц техники и 70 человек личного состава, пишет Газета.Ru.