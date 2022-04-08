Пьяный отец не углядел, как двое детей погибли, еще один пострадал при пожаре

«После локализации возгорания в доме были обнаружены тела девочки 2006 года рождения и мальчика 2008 года рождения. Еще один ребенок (девочка 2011 года рождения) был госпитализирован с ожогами», — говорится в сообщении регионального СКР.

По предварительным данным, глава семьи находился в состоянии алкогольного опьянения, он не пострадал. Мать была на работе.

Пожар произошел вечером 7 апреля. В доме был установлен дымовой пожарный извещатель, который в момент возгорания сработал и оповестил сотрудников МЧС о пожаре.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум лицам). Назначены судебно-медицинские и пожарно-техническая экспертизы.