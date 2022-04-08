8 апреля
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Происшествия

Пьяный отец не углядел, как двое детей погибли, еще один пострадал при пожаре

Пожар в частном доме в поселке Низовка Новосибирской области унес жизни двоих детей, возбуждено уголовное дело, сообщает «Интерфакс».

Пожар.
Пожар.
Открытые источники в Интернете (СС0)

«После локализации возгорания в доме были обнаружены тела девочки 2006 года рождения и мальчика 2008 года рождения. Еще один ребенок (девочка 2011 года рождения) был госпитализирован с ожогами», — говорится в сообщении регионального СКР.

По предварительным данным, глава семьи находился в состоянии алкогольного опьянения, он не пострадал. Мать была на работе.

Пожар произошел вечером 7 апреля. В доме был установлен дымовой пожарный извещатель, который в момент возгорания сработал и оповестил сотрудников МЧС о пожаре.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум лицам). Назначены судебно-медицинские и пожарно-техническая экспертизы.

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