Из российской колонии устроила побег мошенница

В Волгоградской области с выездного объекта колонии-поселения № 3 сбежала 60-летняя осужденная по части 2 статьи 159 («Мошенничество»), сообщает ТАСС .

Побег совершила Орехова Галина Алексеевна, родившаяся 16 апреля 1961 года.

По решению суда в 2020 году она была приговорена к 1 году и 8 месяцам лишения свободы, в настоящее время ведется ее розыск.

Как отметили в УФСИН, в соответствии с законодательством в колониях-поселениях осужденные содержатся без охраны, но под надзором местной администрации, пишет Lenta.ru.

Накануне двое заключенных сбежали из новосибирской колонии. Беглецы могли воспользоваться правом носить гражданскую одежду, а также иметь при себе деньги и ценные вещи.