Из сибирского поселка вывезли семью полицейского, который застрелил 19-летнего парня

Из Мошково Новосибирской области вывезли родных инспектора ДПС Александра Гусева, который во время задержания застрелил 19-летнего Векила Абдуллаева, пишет НГС.

После смерти молодого человека в поселок отправили машины с ОМОНом, а дом полицейского взяли под охрану.

Как только молодой человек умер, то всю семью Гусева сразу вывезли за пределы поселка. Такие меры приняли из-за угроз родных погибшего.

«Близкие и знакомые парня начали бунтовать и начались конкретные угрозы: убьем, зарежем», — сказал родственник сотрудника полиции.

Сейчас возле дома Гусева дежурит полицейский в машине — предположительно, местный участковый.

Что произошло

Инцидент произошел 28 мая на трассе Р-255 «Сибирь». Инспектор ДПС Гусев потребовал остановиться водителя иномарки. Однако мужчина, находившейся за рулем, ускорился, направляясь в сторону Новосибирска.

ДПС. Анна Зайкова , altapress.ru.

Полицейские начали преследование, которое вскоре закончилось у придорожной гостиницы.

Когда полицейские пытались пересадить в свою машину водителя автомобиля, им начал воспрепятствовать 19-летний Векил Абдуллаев, который также ехал в иномарке.

Он оказал сопротивление при задержании, а полицейский выстрелил из табельного оружия и попал парню в голову.

Пострадавшего госпитализировали. За жизнь пострадавшего юноши врачи боролись двое суток, но спасти так и не смогли.

Против инспектора изначально возбудили уголовное дело по двум статьям — за причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности (ч. 1 ст. 118 УК РФ) и превышение должностных полномочий (п.п. «а, б» ч. 3 ст. 286 УК РФ).

Теперь, в связи со смертью потерпевшего, следствие приняло решение о переквалификации действий обвиняемого с ч. 1 ст. 118 УК РФ на ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).

Между тем член Общественной палаты РФ Мария Бутина в своем Telegram-канале предложила наградить полицейского, застрелившего «непроизвольно» парня в Новосибирской области.

«Защищать этого сотрудника ДПС сейчас обязан каждый из нас. Даже если бы то, что случилось, применение табельного оружия, было бы не „непроизвольным выстрелом“, а целенаправленным, он был бы на 100% в рамках правого поля. Налицо угроза жизни и здоровью сотрудника полиции», — отметила Бутина.

Впрочем, как видно на кадрах, именно полицейский — жизни которого якобы была угроза — руками и ногами бил молодого человека перед тем, как застрелить в голову.