Из-за беспилотника шесть сочинских рейсов направили на запасные аэродромы

Вводилось ограничение полетов, указывает Газета.Ru.
Над территорией Краснодарского края средствами ПВО уничтожен беспилотный летательный аппарат, сообщил мэр Сочи Алексей Копайгородский.
Сейчас авиаузел работает в обычном режиме.
Ранее более 10 пассажирских самолетов отправили на запасные аэродромы.
Речь идет о Центральном федеральном округе.
Росавиация сообщала о временном ограничении полеты во Внуково, Шереметьево и Домодедово, а также в аэропорт Жуковский.
Экипажи лайнеров, авиадиспетчеры и наземные службы аэропортов принимали все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов.