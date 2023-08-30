Закрытое небо и массированная атака: более 10 пассажирских самолетов отправили на запасные аэродромы

Речь идет о Центральном федеральном округе.

Росавиация сообщила о временном ограничении полеты во Внуково, Шереметьево и Домодедово, а также в аэропорт Жуковский.

Экипажи лайнеров, авиадиспетчеры и наземные службы аэропортов принимали все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов, указывает "Фонтанка". И 11 пассажирских рейсов перенаправили на запасные аэродромы.

Утром столичные авиаузлы и подмосковный Жуковский вернулись в штатный режим работы.

Силами ПВО уничтожили один беспилотник в Подмосковье.

Между тем атака дронов парализовала аэропорт Пскова. Отменены все рейсы 30 августа. Там четыре транспортника загорелись Ил-76 после удара беспилотниками по аэродрому. В ликвидации пожара принимали участие 21 единица техники и 65 человек, указывает Газета.Ru. Губернатор региона сообщил, что Минобороны отразили атаку дронов.

В Калужской области один беспилотник сбили, другой угодил в резервуар для нефтепродуктов. Он был без топлива. Пожар ликвидировали. В одном из жилых домов вылетели стекла.

Ранее трое мирных жителей погибли во время атаки беспилотника. Это произошло в Белгородской области. Губернатор региона Вячеслав Гладков сообщил, что беспилотник сбросил взрывное устройство, когда люди находились на улице.

Двое мужчин скончались на месте от полученных травм. За жизнь третьего пострадавшего до последнего боролись врачи. Он умер в больнице.