Из-за детских обид сын избил отца и заживо сжег в багажнике автомобиля

В Свердловской области молодой человек вместе с тремя друзьями устроил жестокую расправу над отцом, сообщает региональный СК.

Парень с друзьями убил и сжег отца в Свердловской области.

Инцидент произошел 20 апреля 2022 года в Верхней Пышме. Парни подкараулили 44-летнего мужчину на улице, избили битой и запихали в багажник автомобиля Lada.

Приехав в лес, злоумышленники достали легковоспламеняющуюся жидкость, облили машину и подожгли.

«Облили автомобиль и находившегося в багажнике в бессознательном состоянии мужчину, а затем подожгли машину и потерпевшего», — рассказали в ведомстве.

Тело жертвы в обугленном состоянии нашли 28 апреля. После этого задержали подозреваемых: двух молодых людей нашли в Перми, еще двоих — в Екатеринбурге и Верхней Пышме, пишет Lenta.ru.

«Жестокая расправа над отцом была спланирована заранее. По одной из версий, у сына убитого мужчины якобы с детства остались серьезные обиды на отца. Насколько правдивы такие показания, сейчас выясняют наши коллеги из Следственного комитета», — отметил представитель регионального МВД Валерий Горелых.

Организатору преступления — сыну убитого — 26 лет. Все четверо родились в 1994—1997 годах.

Молодых людей отправили в СИЗО. Им грозит до 20 лет лишения свободы за «групповое убийство по предварительному сговору» и «групповое похищение человека по предварительному сговору».

Ранее пьяный житель Алтая заживо сжег поднадоевшего собутыльника.