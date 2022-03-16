Заринчанин облил бензином поднадоевшего собутыльника и сжег заживо

В Алтайском крае мужчине предъявили обвинение в жестоком убийстве знакомого, сообщает региональный СК.

Убийство произошло в Заринске вечером 12 марта 2022 года.

«59-летний обвиняемый в своем доме распивал спиртное с 56-летним знакомым. В ходе застолья между мужчинами произошла ссора по незначительному поводу», — рассказали в ведомстве.

Заринчанин облил гостя бензином и поджег. От полученных травм мужчина скончался на месте происшествия.

Обвиняемого отправили под стражу. Ему грозит до 20 лет лишения свободы за «убийство с особой жестокостью».

Ранее в Барнауле виновный в сожжении человека на рынке получил 17 лет тюрьмы.