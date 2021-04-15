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Происшествия

Виновный в сожженнии человека на барнаульском рынке получил 17 лет тюрьмы

39-летнего жителя Барнаула отправили за решетку за убийство, совершенное с особой жестокостью, сообщили в СУ СКР по Алтайскому краю. Речь идет о трагедии, которая произошла на Докучаевском рынке летом 2020 года.

Инцидент на Докучаево.
Инцидент на Докучаево.
"Инцидент Барнаул"

14 июня прошлого года пьяный мужчина вместе со своим знакомым пришел на рынок. У одного из торговых павильонов произошла ссора.

После конфликта осужденный ушел, но через некоторое время вернулся, облил бензином мужчину, с которым ранее конфликтовал, и поджег его.

В соцсетях писали, что барнаулец начал конфликт с продавцом вил и лопат, а убегая выронил телефон и потерял один тапок.

С места преступления 56-летнего потерпевшего с тяжелыми травмами доставили в больницу, где через несколько дней он скончался.

Обвиняемый свою вину не признал. Суд приговорил его к 17 годам лишения свободы строгого режима.

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