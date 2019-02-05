Из-за громкой музыки россиянин застрелил двух соседей

На Кубани житель села Супсех застрелил двух соседей из-за того, что у них громко играла музыка. Мужчину задержали, с ним работают сотрудники регионального Следственного комитета.

Конфликт случился после того, как 53-летний подозреваемый сделал замечание из-за шума и громкой музыки. Соседи (60-летний мужчина и его 30-летний сын), взяв с собой молоток, отправились к дому подозреваемого, где стали предъявлять ему претензии.

Подозреваемый в ответ выстрелил из охотничьего ружья соседу в голову, а его сыну — в живот, пишет bfm.ru. От полученных ранений они скончались на месте. Мужчина сам сообщил о произошедшем в полицию и вызвал скорую.

Возбуждено уголовное дело об убийстве двух и более лиц, идет расследование.

Между тем в Алтайском крае ужесточили закон о тишине. Депутаты краевого заксобрания 29 ноября 2018 года установили более жесткие требования к соблюдению тишины и покоя граждан в Алтайском крае. Теперь шуметь нельзя не только в квартирах, домах и учреждениях, но и на пляжах, площадях, в скверах и вообще на улицах.