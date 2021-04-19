Из-за инсульта у пилота в новосибирском аэропорту экстренно приземлился японский Boeing

Самолет принадлежит японской авиакомпании. Посадку совершили из-за плохого самочувствия члена экипажа.
В Западно-Сибирской транспортной прокуратуре уточнили, что у командира воздушного судна случился инсульт.
«В 09:53 (05:53 мск) грузовой Boeing приземлился в новосибирском аэропорту. Причина предварительная — инсульт у командира воздушного судна», — отметили в ведомстве.
В самолете летел только экипаж и резервный экипаж — всех отправили на отдых. Вылет запланировали на ночь 20 апреля.
Ранее глава бурятского минздрава спасла замужнюю пассажирку на борту самолета.