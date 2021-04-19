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Происшествия

Из-за инсульта у пилота в новосибирском аэропорту экстренно приземлился японский Boeing

Самолет Boeing Dreamline, летевший из Парижа в Токио, утром 19 апреля совершил экстренную посадку в новосибирском аэропорту, сообщает ТАСС.

Boeing 757.
Boeing 757.
flickr.com

Самолет принадлежит японской авиакомпании. Посадку совершили из-за плохого самочувствия члена экипажа.

В Западно-Сибирской транспортной прокуратуре уточнили, что у командира воздушного судна случился инсульт.

«В 09:53 (05:53 мск) грузовой Boeing приземлился в новосибирском аэропорту. Причина предварительная — инсульт у командира воздушного судна», — отметили в ведомстве.

В самолете летел только экипаж и резервный экипаж — всех отправили на отдых. Вылет запланировали на ночь 20 апреля.

Ранее глава бурятского минздрава спасла замужнюю пассажирку на борту самолета.

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