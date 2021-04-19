Глава минздрава из Сибири спасла замужнюю пассажирку на борту самолета

Экстренную медпомощь в небе оказали жительнице села Саган-Нур, летевшей с супругом на самолете авиакомпании S7 рейсом «Москва — Улан-Удэ».
«У женщины резко ухудшилось самочувствие и упало артериальное давление. Были поставлены необходимые инъекции», — рассказала Лудупова.
Помощь также оказывали руководитель Территориального органа Росздравнадзора Зоя Занабадарова и врио руководителя Межрайонного управления N99 Федерального медико-биологического агентства в Комсомольске-На-Амуре Алексей Афанасьев.
Командир экипажа по рекомендации медиков совершил экстренную посадку в Новосибирске — к борту самолета прибыла машина скорой помощи.
Ранее глава алтайского минздрава Дмитрий Попов отказался от медали «За особый вклад в борьбу с коронавирусом».