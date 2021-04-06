Медали не дали. Министр Попов отказался от награды «За особый вклад в борьбу с коронавирусом»

Министр здравоохранения Алтайского края Дмитрий Попов прокомментировал ситуацию с награждением медалью за борьбу с коронавирусом, сообщает правительство региона.

Напомним, 2 апреля в пресс-службе сообщили о награждении Попова профсоюзной памятной медалью «За особый вклад в борьбу с коронавирусом».

Некоторые жители региона не поняли особого смысла в благодарности. Многие посчитали это издевкой над здравым смыслом, особенно в условиях резкого роста смертности в регионе. А один активист из Барнаула даже вышел на пикет, назвав награждение «насмешкой».

Сам Попов, комментируя ситуацию, подтвердил, что Алтайский краевой профсоюз работников здравоохранения действительно принял решение о награждении его памятной медалью.

«Это решение принято профсоюзной организацией еще 17 марта самостоятельно, без учета существующего порядка награждения лиц, замещающих государственные должности региона», — отметил министр.

Медаль за ношение маски. Коронавирус. vk.com/club171199954

Попов подчеркнул, что согласно нормам «все лица, замещающие госдолжности, и государственные гражданские служащие могут принимать награды, звания либо поощрения от общественных организаций только с согласия губернатора».

Выяснилось, что профсоюзы допустили грубую процедурную промашку — не согласовали медаль с губернатором Алтайского края Виктором Томенко.

«Данный вопрос в правительстве Алтайского края не рассматривался, согласие главы региона не было получено», — разъяснил министр.

В итоге в алтайский профсоюз направили официальный отказ от получения памятной медали с просьбой отменить решение о награждении.

Ранее главу алтайского минздрава попросили заглянуть к окулисту и одним глазком посмотреть на «доисторические приборы».