5 апреля 7°C
Коронавирус
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
﻿
Жизнь

Барнаулец вышел на пикет после «абсурдного» награждения «неэффективного» министра

«Медаль Попову не закроет дыры в медицине края» — с таким лозунгом на плакате активист барнаульского комсомола вышел на одиночный пикет.

Пикет в Барнауле.
Пикет в Барнауле.
https://vk.com/komsomol22

Речь в заявлении горожанина идет о министре здравоохранения Алтайского края Дмитрии Попове, который накануне получил памятную медаль за вклад в борьбу с пандемией коронавируса в регионе.

Пикетчика заметили у кинотеатра «Мир».

«По мнению комсомольцев, подобное награждение — насмешка над жителями края, где до сих пор высокая смертность от ковида», — считают в ЛКСМ РФ.

Активисты также подчеркнули, что награждение «абсурдное», а министр в своей работе «неэффективный».

В сообществе Barnaul22 прошел опрос, по результатам которого 2,4% из общего числа проголосовавших (почти 4 тыс. человек) оценило награждение Попова как заслуженное, а 79,8% проголосовало категорически против.

Горожане считают, что региональная власть не достойна наград, тем более, что по смертности Алтайский край показал самый большой прирост в Сибири.

Ранее президент России Владимир Путин подписал указ о награждении губернатора Алтайского края Виктора Томенко Орденом Дружбы «За большой вклад в социально-экономическое развитие Алтайского края и добросовестную многолетнюю работу».

Томенко возглавляет край с 2018 года.

Смотрите также
Подписка на еженедельную рассылку самых полезных новостей
Пользователь согласен на получение информационных сообщений, связанных с сайтом и/или тематикой сайта, персонализированных сообщений и/или рекламы, которые могут направляться по адресу электронной почты, указанному пользователем при регистрации на сайте.

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2021
Категория информационной
продукции 18+
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость