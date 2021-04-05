Барнаулец вышел на пикет после «абсурдного» награждения «неэффективного» министра

«Медаль Попову не закроет дыры в медицине края» — с таким лозунгом на плакате активист барнаульского комсомола вышел на одиночный пикет.

Речь в заявлении горожанина идет о министре здравоохранения Алтайского края Дмитрии Попове, который накануне получил памятную медаль за вклад в борьбу с пандемией коронавируса в регионе.

Пикетчика заметили у кинотеатра «Мир».

«По мнению комсомольцев, подобное награждение — насмешка над жителями края, где до сих пор высокая смертность от ковида», — считают в ЛКСМ РФ.

Активисты также подчеркнули, что награждение «абсурдное», а министр в своей работе «неэффективный».

В сообществе Barnaul22 прошел опрос, по результатам которого 2,4% из общего числа проголосовавших (почти 4 тыс. человек) оценило награждение Попова как заслуженное, а 79,8% проголосовало категорически против.

Горожане считают, что региональная власть не достойна наград, тем более, что по смертности Алтайский край показал самый большой прирост в Сибири.

Ранее президент России Владимир Путин подписал указ о награждении губернатора Алтайского края Виктора Томенко Орденом Дружбы «За большой вклад в социально-экономическое развитие Алтайского края и добросовестную многолетнюю работу».

Томенко возглавляет край с 2018 года.