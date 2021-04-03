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Жизнь

Глава алтайского минздрава получил медаль «За особый вклад в борьбу с коронавирусом»

Министр здравоохранения Алтайского края Дмитрий Попов получил памятную медаль за вклад в борьбу с пандемией коронавируса в регионе, сообщает АКЗС.

Министр здравоохранения Алтайского края Дмитрий Попов.
Министр здравоохранения Алтайского края Дмитрий Попов.
Антон Федотов / altairegion22.ru

Вручение наград состоялось на собрании краевого профсоюза работников здравоохранения. Медали дошли до нескольких «адресатов».

Замруководителя фракции «Единая Россия» в АКЗС Ирина Солнцева получила медаль профсоюза работников здравоохранения РФ «За особый вклад в борьбу с коронавирусом».

В мероприятии также приняли участие министр здравоохранения Алтайского края Дмитрий Попов и глава регионального исполкома ОНФ Сергей Войтюк.

Медаль за ношение маски. Коронавирус.
Медаль за ношение маски. Коронавирус.
vk.com/club171199954

«Памятную медаль наряду с парламентарием получили Дмитрий Попов и Сергей Войтюк, а также специалист по охране труда барнаульской городской больницы № 11 Людмила Гайнулина, анестезиолог-реаниматолог Мамонтовской ЦРБ Егор Ивлев и фельдшер скорой помощи города Рубцовска Виктор Роев», — рассказали в заксобрании.

Кстати, Солнцева в 2020 году координировала деятельность рабочей группы для помощи семьям медиков, занятых в лечении ковидных больных.

Ранее главу алтайского минздрава попросили заглянуть к окулисту и одним глазком посмотреть на «доисторические приборы».

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