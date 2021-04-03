Глава алтайского минздрава получил медаль «За особый вклад в борьбу с коронавирусом»

Вручение наград состоялось на собрании краевого профсоюза работников здравоохранения. Медали дошли до нескольких «адресатов».
Замруководителя фракции «Единая Россия» в АКЗС Ирина Солнцева получила медаль профсоюза работников здравоохранения РФ «За особый вклад в борьбу с коронавирусом».
В мероприятии также приняли участие министр здравоохранения Алтайского края Дмитрий Попов и глава регионального исполкома ОНФ Сергей Войтюк.
«Памятную медаль наряду с парламентарием получили Дмитрий Попов и Сергей Войтюк, а также специалист по охране труда барнаульской городской больницы № 11 Людмила Гайнулина, анестезиолог-реаниматолог Мамонтовской ЦРБ Егор Ивлев и фельдшер скорой помощи города Рубцовска Виктор Роев», — рассказали в заксобрании.
Кстати, Солнцева в 2020 году координировала деятельность рабочей группы для помощи семьям медиков, занятых в лечении ковидных больных.
Ранее главу алтайского минздрава попросили заглянуть к окулисту и одним глазком посмотреть на «доисторические приборы».