Главу алтайского минздрава попросили заглянуть к окулисту и одним глазком посмотреть на «доисторические приборы»

Министр здравоохранения Алтайского края Дмитрий Попов на онлайн-форуме ответил на требование жителя Барнаула привести медоборудование в поликлиниках в соответствие с нормативами.

Один из вопросов, заданных Попову, коснулся обеспечения медиков нормальным оборудованием. В частности, попросили прогуляться по поликлиникам и посмотреть на «доисторические приборы».

«Проведите аудит по поликлиникам. Проверьте наличие медицинского оборудования, лекарств, расходников, условия работы врачей. Чтобы не было такого, когда ты приходишь к окулисту, а у него прибор доисторический, у которого линзы пожелтели от старости и врач не может рассмотреть, что у пациента с сетчаткой глаза (при этом вопрос не к врачу, а вопрос к оборудованию)», — обратился барнаулец к министру.

Мужчина подчеркнул необходимость «обновлять оборудование» и «укомплектовывать все кабинеты всем, что нужно для работы специалистов».

«У вас должны быть нормативы, которые это регламентируют. Приведите все в соответствие с нормативами», — потребовал мужчина от Попова.

Белоусов Влад , 7 лет , «У окулиста» ( фрагмент). Бумага , гуашь. Пр. Рыжиков О.С.

Попов согласился, что обновление оборудования — крайне важный вопрос. Более того, для этого делают все необходимое, однако нужно еще немного подождать.

«В рамках модернизации первичного звена системы здравоохранения проведен тотальный аудит медучреждений этого уровня. Разработаны паспорта больниц и поликлиник, в соответствии с которыми была подготовлена и утверждена в Минздраве РФ региональная программа модернизации первичной медико-санитарной помощи. В рамках данной программы с 2021 по 2025 годы будут выделены как федеральные, так и краевые средства», — заверил министр.

По его словам, в Алтайском крае на переоснащение первичного звена в ближайшем будущем направят почти 1,3 млрд рублей.

При этом, добавил Попов, в предыдущие три года уже заменили оборудование во всех детских поликлиниках региона.

Томограф. zdravalt.ru

Другой вопрос также затронул оснащение медучреждений необходимым оборудованием. Жительница Рубцовска спросила, где ей сделать МРТ, при условии, что в Барнаул она не может выехать.

«В нашем городе перестал функционировать Центр диагностики, где производились МРТ-исследования. Лично мне на данный момент необходимо срочно делать томографию коленного сустава (прошло два года с начала заболевания, врачу нужно отследить динамику развития процесса), и второе направление от невролога — МСКТ поясничного отдела. Сейчас в Барнаул выехать не могу. Что делать?» — спросила женщина.

Попов ответил, что на данный момент в Рубцовске могут помочь только с поясничным отделом, а вопрос с коленом придется отложить.

«В Рубцовске в настоящий момент нет МРТ. В городских медицинских организациях работают три компьютерных томографа. Один из них установлен в ГБ № 3, сейчас он работает только для диагностики пациентов с коронавирусной инфекцией и вирусной пневмонией. На двух других, которые работают в Консультативно-диагностическом центре и в ГБ № 2, имея направление из поликлиники, вы можете пройти МСКТ поясничного отдела», — обозначил министр варианты.

Напомним, во время онлайн-мероприятия Попов также назвал самую сложную проблему здравоохранения в Алтайском крае — жесткий кадровый дефицит. Однако и этот вопрос решится, нужно только немного подождать.