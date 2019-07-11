Из-за крупного пожара в пятиэтажке Барнаула госпитализировали мужчину

В результата пожара в барнаульском многоквартирном доме пострадал мужчина, рассказали altapress.ru в пресс-службе ГУ МЧС России по Алтайскому краю. Из-за отравления угарным газом его госпитализировали в горбольницу № 11.

Напомним, 10 июля в Барнауле произошел пожар в доме по адресу Северный Власихинский проезд, 60. Возгорание возникло в квартире на пятом этаже. Из-за того, что огонь поздно обнаружили, он перекинулся с крыши балкона на кровлю здания и распространился на площади около 1000 квадратных метров.

Прибывшие на место происшествия спасатели эвакуировали из опасной зоны 80 человек, из них 13 детей, в школе № 127 развернули пункт временного размещения.

Вокруг здания было большое задымление, жильцам соседних домов было трудно дышать в своих квартирах и на улице. Сотрудникам МЧС России потребовалось около полутора часов для ликвидации открытого горения. Для борьбы с огнем задействовали значительные силы и средства от служб территориальной подсистемы: 102 человека и 35 единиц техники, в том числе от МЧС России — 71 человек и 25 единиц техники.

В результате от огня серьезно пострадала кровля дома, пострадали квартиры на пятом этаже, вода дошла до квартир первого этажа.

Так как возгорание началось с балкона, специалисты не исключают в качестве причины неосторожное обращение с огнем.