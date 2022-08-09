Из-за наследства сын избил отца до потери сознания и ударил ножом мачеху на Алтае

Мужчина дал признательные показания. По его словам, когда он приехал в гости к пожилому отцу, тот известил его, что передал свой дом своей 42-летней супруге по договору дарения.
Сын, рассчитывавший получить наследство, разозлился и сильно избил отца, после чего ударил ножом в грудь мачехи.
Через некоторое время горожанин осознал, что натворил, и вызвал медиков.
Женщину в тяжелом состоянии госпитализировали. Ей сделали операцию. 73-летнему мужчине также оказана медпомощь. К моменту прибытия бригады скорой помощи он был без сознания.
Задержанному грозит до 10 лет лишения свободы.
Ранее сообщалось, что отец, из-за которого пес насмерть загрыз ребенка, пойдет под суд в Сибири. По версии следствия, именно родитель виновен в том, что на оставленного без присмотра 5-летнего ребенка напала собака.