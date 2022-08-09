10 августа
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Происшествия

Из-за наследства сын избил отца до потери сознания и ударил ножом мачеху на Алтае

Полицейские задержали 38-летнего жителя Горно-Алтайска по подозрению в причинении тяжкого вреда здоровью собственной мачехе. Об этом сообщает МВД по Республике Алтай.

Нож. Преступник.
Нож. Преступник.
CC0

Мужчина дал признательные показания. По его словам, когда он приехал в гости к пожилому отцу, тот известил его, что передал свой дом своей 42-летней супруге по договору дарения.

Сын, рассчитывавший получить наследство, разозлился и сильно избил отца, после чего ударил ножом в грудь мачехи.

Через некоторое время горожанин осознал, что натворил, и вызвал медиков.

Женщину в тяжелом состоянии госпитализировали. Ей сделали операцию. 73-летнему мужчине также оказана медпомощь. К моменту прибытия бригады скорой помощи он был без сознания.

Задержанному грозит до 10 лет лишения свободы.

Ранее сообщалось, что отец, из-за которого пес насмерть загрыз ребенка, пойдет под суд в Сибири. По версии следствия, именно родитель виновен в том, что на оставленного без присмотра 5-летнего ребенка напала собака.

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