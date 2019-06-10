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Происшествия

Из-за отравления Алибасова Роспотребнадзор проверит средство «Крот»

Роспотребнадзор проверит маркировку средства для прочистки труб «Крот» на соответствие требованиям и нормам ГОСТа.

Бари Алибасов.
Бари Алибасов.
upload.wikimedia.org

Ранее сообщалось, что семья продюсера Бари Алибасова решила подать в суд на производителя средства для очистки труб, которым, как утверждают родственники, отравился музыкант, пишет РИА Новости.

«Цель — заставить производителя изменить упаковку и, таким образом, спасти жизни людей, особенно детей и граждан, страдающих проблемами со зрением», — прокомментировал ТАСС идею иска PR-директор Алибасова и группы «На-На» Вадим Горжанкин.

«Роспотребнадзор готов оказать правовую помощь в суде потребителям, получившим некачественную услугу», — добавили в пресс-службе ведомства, пишет bfm.ru.

71-летний Алибасов попал в отделение токсикореанимации НИИ им. Н. В. Склифосовского после того, как выпил жидкость для очистки труб, перепутав ее с соком. Врачи оценивают его состояние как тяжелое и предполагают, что процесс лечения займет как минимум месяц.

Советский и российский музыкант, композитор, музыкальный продюсер Бари Алибасов известен как основатель и руководитель групп «На-На» и «Интеграл».

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