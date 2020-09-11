Из-за похорон криминального авторитета маленький городок оккупировали «братки» и ОМОН

По информации издания, власти ожидают приезда криминальных авторитетов со всей России, поэтому решили подстраховаться и усилить в городе меры безопасности.
Ишим — небольшой город, и в случае происшествий у местной полиции может не хватить своих ресурсов, поэтому туда стягивают силовиков со всего региона. Точная численность подкрепления не раскрывается.
10 сентября сообщались подробности ЧП, в результате которого погиб Зятек. Он в пьяном состоянии управлял катером, когда тот на скорости столкнулся с баржей на реке Черной в Сургуте.
Авторитет и еще три человека, в том числе жена «смотрящего» за Сургутом, погибли. Четырех человек госпитализировали.
Чем «прославился» Зятек
Вор в законе Владимир Зятьков, известный по прозвищу «Зятек», в числе прочего отбывал срок за убийство, сообщает Telegram-канал Life Shot.
65-летний криминальный авторитет получил свою первую ходку в 19 лет — тогда его отправили за решетку на два года, пишет Lenta.ru. Однако Зятьков возвращался туда еще не раз. В частности, на его счету 12 лет колонии строгого режима за убийство человека при превышении пределов допустимой самообороны.
Зятек отбывал наказание в одной из самых страшных тюрем России — в «Полярной сове» в поселке Харп, за полярным кругом.
Последние 30 лет Зятьков вел себя весьма мирно.