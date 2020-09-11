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11 сентября
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Происшествия

Из-за похорон криминального авторитета маленький городок оккупировали «братки» и ОМОН

В город Ишим (Тюменская область), где 12 сентября пройдут похороны вора в законе Владимира Зятькова (Зятек), начали стягивать ОМОН. Об этом URA.RU сообщили источники в правоохранительных структурах.

Силовики, ОМОН.
Силовики, ОМОН.
22.rosgvard.ru

По информации издания, власти ожидают приезда криминальных авторитетов со всей России, поэтому решили подстраховаться и усилить в городе меры безопасности.

Ишим — небольшой город, и в случае происшествий у местной полиции может не хватить своих ресурсов, поэтому туда стягивают силовиков со всего региона. Точная численность подкрепления не раскрывается.

10 сентября сообщались подробности ЧП, в результате которого погиб Зятек. Он в пьяном состоянии управлял катером, когда тот на скорости столкнулся с баржей на реке Черной в Сургуте.

Разбитый катер после столкновения.
Разбитый катер после столкновения.
Стоп-кадр YouTube
Разбитый катер после столкновения.
Разбитый катер после столкновения.
Стоп-кадр YouTube
Разбитый катер после столкновения.
Разбитый катер после столкновения.
Стоп-кадр YouTube
Разбитый катер после столкновения.
Разбитый катер после столкновения.
Стоп-кадр YouTube
Разбитый катер после столкновения.
Разбитый катер после столкновения.
Стоп-кадр YouTube
Разбитый катер после столкновения.
Разбитый катер после столкновения.
Стоп-кадр YouTube

Авторитет и еще три человека, в том числе жена «смотрящего» за Сургутом, погибли. Четырех человек госпитализировали.

Чем «прославился» Зятек

Вор в законе Владимир Зятьков, известный по прозвищу «Зятек», в числе прочего отбывал срок за убийство, сообщает Telegram-канал Life Shot.

65-летний криминальный авторитет получил свою первую ходку в 19 лет — тогда его отправили за решетку на два года, пишет Lenta.ru. Однако Зятьков возвращался туда еще не раз. В частности, на его счету 12 лет колонии строгого режима за убийство человека при превышении пределов допустимой самообороны.

Зятек отбывал наказание в одной из самых страшных тюрем России — в «Полярной сове» в поселке Харп, за полярным кругом.

Последние 30 лет Зятьков вел себя весьма мирно.

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